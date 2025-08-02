Весілля – важлива подія для кожного подружжя. Саме тому навіть у виборі дружби, друга нареченого, українці здавна дотримувалися особливих традицій.

Річ у тім, що не кожен чоловік підходить для цієї ролі. Кого обрати за найближчого помічника у такий важливий день – розповідає LifeStyle24.

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Хто не може бути дружбою на весіллі?

Так, дружбою має бути неодружений чоловік, бажано ще й той, хто не перебуває у стосунках. Вважається, що самотній друг не перетягне на себе енергетику подружнього життя нареченого і не завадить новоствореній родині.

До того ж заборонено обирати вдівця для цієї важливої ролі. Згідно з народними повір'ями, чоловік, який втратив дружину, може принести у життя нареченого нещастя, втрати або невдачі.

Також не слід брати у дружби розлученого хлопця. Адже його особистий досвід невдалого шлюбу міг передатися молодятам і стати передвісником розриву стосунків.

Крім цього, не варто запрошувати рідних, двоюрідних або троюрідних братів зайняти цю роль на весіллі. Дружба повинен бути сторонньою людиною, яка зможе підтримати нареченого, дати пораду, допомогти з організаційними моментами та захистити у вирішальний день.

Кого не можна брати за дружбу на весіллі / Фото Freepik

Скільки разів можна вінчатися?

Таїнство Вінчання – глибоке духовне єднання двох людей перед Богом. У цьому обряді Господь дарує подружжю благодать, щоб вони разом могли долати життєві труднощі та зберігати любов і вірність.

Однак людське життя буває складним. Через людську слабкість, гріх чи навіть смерть одного з подружжя шлюб може зруйнуватися. У таких випадках Церква дозволяє повторне вінчання, але з чіткими застереженнями та умовами.

Так, другий і третій шлюби дозволяються лише у виняткових випадках, з особливою суворістю та акцентом на покаянні.