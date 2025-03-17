Перехід на літній час: коли переводять годинники в Україні у березні 2025

В Україні люди щорічно переходять на літній час. Це традиційно відбувається навесні.

Головною метою переведень годинників залишається ефективне використання світлового дня. Коли в Україні перейдуть на літній час у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли переводять годинники на літній час у 2025 році

Традиційно українці переходять на літній час навесні, в останню неділю березня. У 2025 році переведення годинників в Україні відбудеться в ніч з 29 на 30 березня о 3:00 ранку. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. У такому разі люди спатимуть на годину менше, але вечори стануть довшими та світлішими.

Що цікаво, у 2024 році українці багато дискутували стосовно доречності постійних переведень годинників. Річ у тім, що громадяни відчували дискомфорт та погіршення самопочуття від щорічних переходів з зимового на літній час. Тому у липні 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведень годинників. Однак очільник нашої країни Володимир Зеленський не планує підписувати цей документ. Тому, якщо Президент України не зробить цього до кінця березня, то перехід з зимового на літній час скасовувати не будуть.

Коли переводять годинники навесні 2025 / Фото Freepik

Важливо нагадати, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейдуть на новий час. Проте механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.