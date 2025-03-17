Перехід на літній час: коли переводять годинники в Україні у березні 2025
- Переведення годинників на літній час в Україні відбудеться в ніч з 29 на 30 березня 2025 року о 3:00 ранку.
- Законопроєкт про скасування переведень годинників був підтриманий у липні 2024 року, але поки що не підписаний Президентом України.
В Україні люди щорічно переходять на літній час. Це традиційно відбувається навесні.
Головною метою переведень годинників залишається ефективне використання світлового дня. Коли в Україні перейдуть на літній час у 2025 році – розповідає LifeStyle24.
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Коли переводять годинники на літній час у 2025 році
Традиційно українці переходять на літній час навесні, в останню неділю березня. У 2025 році переведення годинників в Україні відбудеться в ніч з 29 на 30 березня о 3:00 ранку. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. У такому разі люди спатимуть на годину менше, але вечори стануть довшими та світлішими.
Що цікаво, у 2024 році українці багато дискутували стосовно доречності постійних переведень годинників. Річ у тім, що громадяни відчували дискомфорт та погіршення самопочуття від щорічних переходів з зимового на літній час. Тому у липні 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведень годинників. Однак очільник нашої країни Володимир Зеленський не планує підписувати цей документ. Тому, якщо Президент України не зробить цього до кінця березня, то перехід з зимового на літній час скасовувати не будуть.
Важливо нагадати, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейдуть на новий час. Проте механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.