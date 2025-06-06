Кому категорично заборонено нести труну з тілом померлого

У народі існує чимало ритуалів та обрядів, які пов'язані зі смертю. Наші предки приділяли особливу увагу повір'ям, що стосувалися похорону.

Так, багато хто вважає, що не кожному дозволено торкатися труни, бо існує високий ризик накликати на себе чужий біль та навіть біду. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Кому не можна нести труну

За народними прикметами, категорично заборонено нести труну батькам померлого. Вважається, що вони не повинні тримати у руках свою померлу дитину, адже це, може призвести до ще гірших трагедій. Так, батьки ризикують притягнути важкі хвороби або накликати смерть на іншу рідну людину.

До того ж дружині або чоловікові покійника теж не варто цим займатися. У давнину вірили, що недотримання цього звичаю може призвести до сварок з близькими та самотності. Ба більше, у будинку, де жила пара, тоді нібито надовго поселиться негативна енергія втрати.

Водночас нести труну не можна близьким родичам померлого. Адже тоді біль від втрати лише посилиться. У деяких селах вірять, що це навіть може завадити душі покійника знайти спокій.

У сучасному світі все більше людей ігнорує подібні прикмети. Однак дехто не бажає спокушати долю, тому дотримується цих повір'їв.

Кому не можна нести труну / Фото Freepik

Що кажуть у церкві

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк запевнив, що люди в селах досі не дозволяють рідним брати участь у цьому процесі. За словами отця, віряни не мають вірити в такий забобон.

Родичі й близькі можуть спокійно нести труну з тілом покійника, бо цього не забороняє церква.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.