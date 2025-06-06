Так, багато хто вважає, що не кожному дозволено торкатися труни, бо існує високий ризик накликати на себе чужий біль та навіть біду. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Кому не можна нести труну

За народними прикметами, категорично заборонено нести труну батькам померлого. Вважається, що вони не повинні тримати у руках свою померлу дитину, адже це, може призвести до ще гірших трагедій. Так, батьки ризикують притягнути важкі хвороби або накликати смерть на іншу рідну людину.

До того ж дружині або чоловікові покійника теж не варто цим займатися. У давнину вірили, що недотримання цього звичаю може призвести до сварок з близькими та самотності. Ба більше, у будинку, де жила пара, тоді нібито надовго поселиться негативна енергія втрати.

Водночас нести труну не можна близьким родичам померлого. Адже тоді біль від втрати лише посилиться. У деяких селах вірять, що це навіть може завадити душі покійника знайти спокій.

У сучасному світі все більше людей ігнорує подібні прикмети. Однак дехто не бажає спокушати долю, тому дотримується цих повір'їв.

Кому не можна нести труну / Фото Freepik

Що кажуть у церкві

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк запевнив, що люди в селах досі не дозволяють рідним брати участь у цьому процесі. За словами отця, віряни не мають вірити в такий забобон.

Родичі й близькі можуть спокійно нести труну з тілом покійника, бо цього не забороняє церква.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.