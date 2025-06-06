Так, многие считают, что не каждому разрешено касаться гроба, потому что существует высокий риск навлечь на себя чужую боль и даже беду. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Кому нельзя нести гроб

По народным приметам, категорически запрещено нести гроб родителям умершего. Считается, что они не должны держать в руках своего умершего ребенка, ведь это, может привести к еще худшим трагедиям. Так, родители рискуют привлечь тяжелые болезни или навлечь смерть на другого близкого человека.

К тому же жене или мужу покойника тоже не стоит этим заниматься. В древности верили, что несоблюдение этого обычая может привести к ссорам с близкими и одиночеству. Более того, в доме, где жила пара, тогда якобы надолго поселится негативная энергия потери.

В то же время нести гроб нельзя близким родственникам умершего. Ведь тогда боль от потери только усилится. В некоторых селах верят, что это даже может помешать душе покойника обрести покой.

В современном мире все больше людей игнорирует подобные приметы. Однако некоторые не желают искушать судьбу, поэтому придерживается этих поверий.

Кому нельзя нести гроб / Фото Freepik

Что говорят в церкви

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк заверил, что люди в селах до сих пор не позволяют родным участвовать в этом процессе. По словам отца, верующие не должны верить в такой предрассудок.

Родственники и близкие могут спокойно нести гроб с телом покойника, потому что этого не запрещает церковь.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.