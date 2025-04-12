Яке церковне свято у суботу, 12 квітня: чому сьогодні не можна знайомитися з новими людьми

12 квітня віряни відзначають Лазареву суботу. Християни згадують, як Ісус Христос повернув до життя свого друга, праведного Лазаря.

У цей день наші предки ходили в лазню, бо вірили, що це зміцнить їхнє здоров'я. Про заборони та прикмети на 12 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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Лазарева субота 2025

Лазар жив у селі Віфанія, біля Єрусалиму, разом зі своїми сестрами. Чоловік був другом Ісуса Христа, тому Спаситель часто навідувався до будинку. Одного дня Лазар сильно захворів, а через деякий час помер. Коли про це дізнався Ісус, то пройшло вже чотири дні з моменту смерті чоловіка. Христос засмутився через втрату друга, але згодом знайшов місце його поховання. Там Син Божий прочитав молитву й сказав: "Лазар! Іди геть". І саме в цей момент святий воскрес та вийшов з могили. Багато людей стали свідками цієї події, тому одразу ж увірували в Бога. За переказами, Лазар прожив ще 30 років, але через переслідування християн перебрався на Кіпр. Там він проповідував християнську віру серед народу.

Що не можна робити

Не слід їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко та яйця.

Не можна гучно розважатися та веселитися.

Не варто знайомитися з новими людьми, бо спілкування з ними принесе нещастя.

Не рекомендується влаштовувати генеральне прибирання.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то в травні буде така ж погода.

Якщо на вулиці холодно, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо побачите павутину, то влітку буде спекотно.

Якщо надворі сонячно, то буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День працівників ракетно-космічної галузі України. Його встановив другий президент України Леонід Кучма у 1997 році. Відтоді громадяни щорічно вшановують внесок українських фахівців у розвиток ракетно-космічної галузі.

День скаута або пластуна. Його святкують в Україні з 2008 року. Що цікаво, саме 12 квітня 1912 року у Львові відбулася перша пластова присяга.