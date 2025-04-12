У цей день наші предки ходили в лазню, бо вірили, що це зміцнить їхнє здоров'я. Про заборони та прикмети на 12 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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Лазарева субота 2025
Лазар жив у селі Віфанія, біля Єрусалиму, разом зі своїми сестрами. Чоловік був другом Ісуса Христа, тому Спаситель часто навідувався до будинку. Одного дня Лазар сильно захворів, а через деякий час помер. Коли про це дізнався Ісус, то пройшло вже чотири дні з моменту смерті чоловіка. Христос засмутився через втрату друга, але згодом знайшов місце його поховання. Там Син Божий прочитав молитву й сказав: "Лазар! Іди геть". І саме в цей момент святий воскрес та вийшов з могили. Багато людей стали свідками цієї події, тому одразу ж увірували в Бога. За переказами, Лазар прожив ще 30 років, але через переслідування християн перебрався на Кіпр. Там він проповідував християнську віру серед народу.
Що не можна робити
- Не слід їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко та яйця.
- Не можна гучно розважатися та веселитися.
- Не варто знайомитися з новими людьми, бо спілкування з ними принесе нещастя.
- Не рекомендується влаштовувати генеральне прибирання.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то в травні буде така ж погода.
- Якщо на вулиці холодно, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо побачите павутину, то влітку буде спекотно.
- Якщо надворі сонячно, то буде гарний врожай.
Що ще відзначають
День працівників ракетно-космічної галузі України. Його встановив другий президент України Леонід Кучма у 1997 році. Відтоді громадяни щорічно вшановують внесок українських фахівців у розвиток ракетно-космічної галузі.
День скаута або пластуна. Його святкують в Україні з 2008 року. Що цікаво, саме 12 квітня 1912 року у Львові відбулася перша пластова присяга.