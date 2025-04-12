В этот день наши предки ходили в баню, потому что верили, что это укрепит их здоровье. О запретах и приметах на 12 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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Лазарева суббота 2025 года

Лазарь жил в селе Вифания, возле Иерусалима, вместе со своими сестрами. Мужчина был другом Иисуса Христа, поэтому Спаситель часто наведывался в дом. Однажды Лазарь сильно заболел, а через некоторое время умер. Когда об этом узнал Иисус, то прошло уже четыре дня с момента смерти мужчины. Христос расстроился из-за потери друга, но впоследствии нашел место его захоронения. Тогда Сын Божий прочитал молитву и сказал: "Лазарь! Иди прочь". И именно в этот момент святой воскрес и вышел из могилы. Многие люди стали свидетелями этого события, поэтому сразу же уверовали в Бога. По преданию, Лазарь прожил еще 30 лет, но из-за преследования христиан перебрался на Кипр. Там он проповедовал христианскую веру среди народа.

Что нельзя делать

Не следует есть продукты животного происхождения, в частности мясо, молоко и яйца.

Нельзя громко развлекаться и веселиться.

Не стоит знакомиться с новыми людьми, потому что общение с ними принесет несчастье.

Не рекомендуется устраивать генеральную уборку.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в мае будет такая же погода.

Если на улице холодно, то в этом году будет неурожай.

Если увидите паутину, то летом будет жарко.

Если на улице солнечно, то будет хороший урожай.

Что еще отмечают

День работников ракетно-космической отрасли Украины. Его установил второй президент Украины Леонид Кучма в 1997 году. С тех пор граждане ежегодно чествуют вклад украинских специалистов в развитие ракетно-космической отрасли.

День скаута или пластуна. Его празднуют в Украине с 2008 года. Что интересно, именно 12 апреля 1912 года во Львове состоялась первая пластовая присяга.