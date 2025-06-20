Завтра – День літнього сонцестояння: що категорично не можна робити

Під час якого не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати, заздрити.

Завтра, 21 червня, світ відзначатиме День літнього сонцестояння. Це свято має потужну енергетику, тому варто дотримуватися всіх заборон, які з ним пов'язані.