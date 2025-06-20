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20 червня, 20:00
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Завтра – День літнього сонцестояння: що категорично не можна робити

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 21 червня відзначають День літнього сонцестояння.

  • Під час якого не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати, заздрити.

     

Завтра, 21 червня, світ відзначатиме День літнього сонцестояння. Це свято має потужну енергетику, тому варто дотримуватися всіх заборон, які з ним пов'язані.

Після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими. Про заборони 21 червня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у День літнього сонцестояння

  • Не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати та заздрити.
  • Не слід сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
  • Не рекомендується думати про погане та згадувати старі образи.
  • Не варто носити темний або брудний одяг.
  • Не можна підіймати будь-які предмети із землі.
  • Не слід топтати траву, рвати квіти без потреби, смітити чи ламати гілки.
  • Не рекомендується вживати алкоголь та переїдати.
  • Не варто позичати чи віддавати щось із дому, зокрема гроші чи продукти.
  • Не можна планувати майбутнє.

Що не можна робити у День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на День літнього сонцестояння

  • Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.
  • Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.
  • Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.
  • Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.
  • Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.
  • Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.
  • Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.
  • Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.