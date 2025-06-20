20 червня, 20:00
Завтра – День літнього сонцестояння: що категорично не можна робити
Основні тези
- 21 червня відзначають День літнього сонцестояння.
Під час якого не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати, заздрити.
Завтра, 21 червня, світ відзначатиме День літнього сонцестояння. Це свято має потужну енергетику, тому варто дотримуватися всіх заборон, які з ним пов'язані.
Після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими. Про заборони 21 червня – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у День літнього сонцестояння
- Не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати та заздрити.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не рекомендується думати про погане та згадувати старі образи.
- Не варто носити темний або брудний одяг.
- Не можна підіймати будь-які предмети із землі.
- Не слід топтати траву, рвати квіти без потреби, смітити чи ламати гілки.
- Не рекомендується вживати алкоголь та переїдати.
- Не варто позичати чи віддавати щось із дому, зокрема гроші чи продукти.
- Не можна планувати майбутнє.
Народні прикмети на День літнього сонцестояння
- Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.
- Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.
- Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.
- Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.
- Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.
- Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.
- Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.
- Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.