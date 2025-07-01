Кохання у стилі липня: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Липень – місяць емоцій, пристрасті та несподіваних поворотів у житті. Астрологічна енергія сприятиме як новим знайомствам, так і переосмисленню старих стосунків.

Хтось може розраховувати на романтику під зорями, а комусь доведеться ухвалювати важливі рішення. Дізнайтесь, що чекає саме на ваш знак зодіаку у прогнозі на Lifestyle24.

Цікаво Терезам краще не ділитись своїми секретами з іншими: гороскоп на 1 липня

Любовний гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп для Овнів на липень

У липні Овни розцвітуть у коханні. Вільні представники можуть зустріти того, хто "підпалить" їхнє серце, а вже у поточних стосунках очікується час оновлення та щирих розмов.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Любовний гороскоп для Тельців на липень

Тельці бажатимуть стабільності. Якщо давно перебуваєте у стосунках – варто подумати про наступний крок. А самотні представники можуть зустріти потенційного кандидата на своє серце у колі знайомих.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовний гороскоп для Близнюків на липень

Флірт, легкість і подорожі змусять битись серце частіше. Однак варто бути щирими з собою щодо справжніх бажань.

Рак (22 червня – 22 липня)

Любовний гороскоп для Раків на липень

Липень для Раків буде чуттєвим і романтичним. Це час, коли серце відкриється для нового кохання, а любов стане глибшою. Астрологи кажуть, що є шанс повернути старі стосунки.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Любовний гороскоп для Левів на липень

У Левів буде період захоплення. Вони легко притягуватимуть симпатії, однак чужими почуттями грати не варто.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Любовний гороскоп для Дів на липень

Серйозність Дів трохи почне танути у липневому теплі. Це гарний час, щоб дозволити собі почуття без аналізу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Любовний гороскоп для Терезів на липень

Липень буде місяцем балансу між романтикою і реалізмом. Можливі важливі знайомства, особливо під час подорожей або інших заходів. З партнером варто почати шукати компроміси.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Любовний гороскоп для Скорпіонів на липень

Пристрасть вийде на перший план. У липні Скорпіони можуть закохатись по-справжньому – несподівано й глибоко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Любовний гороскоп для Стрільців на липень

Любов – у пригодах! Стрільці приваблюватимуть, як ніколи раніше, і готові йти на ризик заради почуттів. Є шанс закрутити роман, який залишиться у пам'яті на довгі роки.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Любовний гороскоп для Козорогів на липень

Навіть стримані Козороги відкриються емоціям. Астрологи кажуть, якщо дозволите собі відкритись, то отримаєте набагато більше, ніж очікували.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Любовний гороскоп для Водоліїв на липень

У липні розраховуйте на знайомства через друзів або онлайн. У стосунках не бійтесь показати справжні почуття.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовний гороскоп для Риб на липень

Риби можуть з головою поринути у почуття, однак не варто ідеалізувати партнера. У парі мають панувати гармонія та ніжність.

Однак серед представників будуть і ті, хто потребуватиме часу наодинці. Цим не варто нехтувати.