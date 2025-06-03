Чому не можна цокатися келихами з чоловіком
- За народними прикметами, цокання келихами між партнерами може привабити сварки та фінансові труднощі.
Молодятам радили уникати цокання на весіллях, щоб не стикнутися зі зрадами.
Одружені пари звикли ділити найкращі миті разом. Саме тому романтичні вечері з келихом алкоголю часто стають частиною спільного дозвілля.
А перед тим, як випити напій, подружжя традиційно цокається. Чому не можна цього робити – розповідає LifeStyle24.
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Чому не можна цокатися келихами з чоловіком
Згідно з давніми повір'ями, цокатися келихами чоловіку й жінці, які перебувають у романтичних стосунках, категорично не рекомендується. Вважається, що пари ризикують привабити постійні сварки та фінансові труднощі у життя.
До того ж наші предки особливо остерігалися цього жесту на весіллях. Молодятам радили утриматися від традиційного цокання під час власного свята, якщо ті не хотіли у майбутньому стикнутися зі зрадами та непорозуміннями. Ба більше, це також могло призвести до швидкого розлучення.
У сучасному світі все менше людей довіряє подібним забобонам. Однак дехто не хоче випробовувати долю, тому символічно підіймає келих, не збираючись цокатися з другою половинкою.
Чи можна християнам пити вино
Алкоголь є супутником багатьох свят, тому його вживання нерідко викликає дискусії серед вірян. З одного боку, вино згадується в Біблії як частина релігійних обрядів, зокрема під час Святого Причастя. Однак з іншого – надмірне споживання алкоголю вважається неприпустимим.
За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, якщо людина має проблеми зі здоров'ям, то їй не слід пити спиртові напої. Річ у тім, що той, хто надмірно вживає алкоголь, не успадкує Царства Божого. Віряни мають бути поміркованими й не дозволяти гріхам панувати над собою.
Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.com.