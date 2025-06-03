Одружені пари звикли ділити найкращі миті разом. Саме тому романтичні вечері з келихом алкоголю часто стають частиною спільного дозвілля.

А перед тим, як випити напій, подружжя традиційно цокається. Чому не можна цього робити – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна цокатися келихами з чоловіком

Згідно з давніми повір'ями, цокатися келихами чоловіку й жінці, які перебувають у романтичних стосунках, категорично не рекомендується. Вважається, що пари ризикують привабити постійні сварки та фінансові труднощі у життя.

До того ж наші предки особливо остерігалися цього жесту на весіллях. Молодятам радили утриматися від традиційного цокання під час власного свята, якщо ті не хотіли у майбутньому стикнутися зі зрадами та непорозуміннями. Ба більше, це також могло призвести до швидкого розлучення.

У сучасному світі все менше людей довіряє подібним забобонам. Однак дехто не хоче випробовувати долю, тому символічно підіймає келих, не збираючись цокатися з другою половинкою.

Чому не можна цокатися з чоловіком / Фото Freepik

Чи можна християнам пити вино

Алкоголь є супутником багатьох свят, тому його вживання нерідко викликає дискусії серед вірян. З одного боку, вино згадується в Біблії як частина релігійних обрядів, зокрема під час Святого Причастя. Однак з іншого – надмірне споживання алкоголю вважається неприпустимим.

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, якщо людина має проблеми зі здоров'ям, то їй не слід пити спиртові напої. Річ у тім, що той, хто надмірно вживає алкоголь, не успадкує Царства Божого. Віряни мають бути поміркованими й не дозволяти гріхам панувати над собою.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.com.