А перед тем, как выпить напиток, супруги традиционно чокаются. Почему нельзя этого делать – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя чокаться бокалами с мужем

Согласно древним поверьям, чокаться бокалами мужчине и женщине, которые находятся в романтических отношениях, категорически не рекомендуется. Считается, что пары рискуют привлечь постоянные ссоры и финансовые трудности в жизни.

К тому же наши предки особенно остерегались этого на свадьбах. Молодоженам советовали воздержаться от традиционного чоканья во время собственного праздника, если те не хотели в будущем столкнуться с изменами и недоразумениями. Более того, это также могло привести к быстрому разводу.

В современном мире все меньше людей верят подобным суевериям. Однако некоторые не хотят испытывать судьбу, поэтому символически поднимает бокал, не собираясь чокаться со второй половинкой.

Почему нельзя чокаться с мужем / Фото Freepik

Можно ли христианам пить вино

Алкоголь является спутником многих праздников, поэтому его употребление нередко вызывает дискуссии среди верующих. С одной стороны, вино упоминается в Библии как часть религиозных обрядов, в частности во время Святого Причастия. Однако с другой – чрезмерное потребление алкоголя считается недопустимым.

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, если человек имеет проблемы со здоровьем, то ему не следует пить спиртные напитки. Дело в том, что тот, кто чрезмерно употребляет алкоголь, не войдет в Царство Божье. Верующие должны быть умеренными и не позволять грехам господствовать над собой.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.com.