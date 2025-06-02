В эти мгновения хочется цокнуться, будто закрепляя гармонию в паре. Но, согласно народным приметам, это действие может иметь негативное влияние на отношения, рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя чокаться бокалами с парнем

В древности наши предки верили, что парню и девушке нельзя чокаться, чтобы не привлечь ссоры, измены и материальные трудности. Дело в том, что звук, который возникает в момент чоканья бокалов, символизирует нарушение внутреннего баланса между партнерами. Так, это может проявляться в частых конфликтах, обострении эмоционального фона или недоразумениях, которые ранее не имели значения. Такие мелочи накапливаются со временем и создают почву для серьезных кризисов в отношениях.

Кроме этого, существует поверье, что после того, как пара чокнулась бокалами, им стоит забыть об их совместном благосостоянии. Влюбленные начнут представать перед серьезной финансовой нестабильностью, которая приведет к незапланированным тратам и потерям доходов кого-то из партнеров.

Хотя рациональных подтверждений этому нет, все же некоторые пары придерживаются народных суеверий.

Почему нельзя целоваться с парнем / Фото Freepik

Почему нельзя целовать человека в лоб

Для наших предков такой поцелуй считался прощальным, ведь обычно в лоб целуют покойников во время похорон. Переживая горе, люди не задумываются, что в этот момент рискуют собственной жизнью и здоровьем. Дело в том, что по народным приметам, живые могут навлечь скорую смерть в семью, если поцелуют умершего в лоб. Кроме этого, возникает высокий риск привлечь болезни и невзгоды в дом.