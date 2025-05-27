О том, почему нельзя отмечать 53 года женщинам – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя женщине праздновать 53 года

Празднование 53-летия считается рискованным из-за негативного влияния на энергию и жизненный тонус женщин. По поверьям, женский пол может привлечь быстрее старение, если отметит этот день рождения.

В то же время для многих женщин 53-летие становится эмоционально уязвимым периодом, ведь именно тогда нередко происходят изменения в социальном статусе, отходит активная профессиональная деятельность или меняется роль в семье. В связи с этим, в древности этот возраст ассоциировался с чем-то негативным и будто подчеркивал, что все лучшее уже позади. Именно поэтому женщины часто стараются избегать больших торжеств на свой 53-й день рождения, вместо этого откладывая празднование до следующего года.

Почему нельзя женщине праздновать 53 года / Фото Freepik

Впрочем, современные взгляды постепенно меняются. Все больше женщин считают, что праздновать стоит каждый год, не обращая внимания на приметы и суеверия.

Почему не празднуют 33 года

По Библии, именно в 33-летнем возрасте Иисуса Христа распяли на кресте, на горе Голгофе. Это возраст, в котором Сын Божий принял мученическую смерть ради спасения человечества. В связи с этим, число 33 начало ассоциироваться с испытаниями и страданиями, но одновременно – с духовным обновлением.

Мужчинам нельзя отмечать 33-й день рождения, потому что возникает высокий риск привлечь неудачи, потери, проблемы со здоровьем и духовный кризис. Кроме этого, предки считали, что на 33-м году жизни человек предстает перед сложными жизненными вызовами.