Про те, чому не можна відзначати 53 роки жінкам – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна жінці святкувати 53 роки

Святкування 53-річчя вважається ризикованим через негативний вплив на енергію та життєвий тонус жінок. За повір'ями, жіноча стать може притягнути швидше старіння, якщо відзначить цей день народження.

Водночас для багатьох жінок 53-річчя стає емоційно вразливим періодом, адже саме тоді нерідко відбуваються зміни у соціальному статусі, відходить активна професійна діяльність або змінюється роль у родині. У зв'язку з цим, у давнину цей вік асоціювався з чимось негативним та ніби підкреслював, що все найкраще вже позаду. Саме тому жінки часто намагаються уникати великих урочистостей на свій 53-й день народження, натомість відкладаючи святкування до наступного року.

Чому не можна жінці святкувати 53 роки / Фото Freepik

Втім, сучасні погляди поступово змінюються. Дедалі більше жінок вважають, що святкувати варто кожен рік, не звертаючи уваги на прикмети й забобони.

Чому не святкують 33 роки

За Біблією, саме у 33-річному віці Ісуса Христа розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Це вік, у якому Син Божий прийняв мученицьку смерть заради порятунку людства. У зв'язку з цим, число 33 почало асоціюватися з випробуваннями та стражданнями, але водночас – з духовним оновленням.

Чоловікам не можна відзначати 33-й день народження, бо виникає високий ризик привабити невдачі, втрати, проблеми зі здоров'ям та духовну кризу. Крім цього, предки вважали, що на 33-му році життя людина постає перед складними життєвими викликами.