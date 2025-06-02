У ці миті хочеться цокнутися, ніби закріплюючи гармонію в парі. Та, згідно з народними прикметами, ця дія може мати негативний вплив на стосунки, розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна цокатися з хлопцем

У давнину наші предки вірили, що хлопцю і дівчині не можна цокатися, щоб не притягнути сварки, зради та матеріальні труднощі. Річ у тім, що звук, який виникає в момент цокання келихів, символізує порушення внутрішнього балансу між партнерами. Так, це може виявлятися у частих конфліктах, загостренні емоційного фону або непорозуміннях, які раніше не мали значення. Такі дрібниці накопичуються з часом і створюють підґрунтя для серйозних криз у стосунках.

Крім цього, існує повір'я, що після того, як пара цокнулася келихами, їм варто забути про їхній спільний добробут. Закохані почнуть поставати перед серйозною фінансовою нестабільністю, яка призведе до незапланованих витрат і втрат доходів когось з партнерів.

Хоча раціональних підтверджень цьому немає, все ж деякі пари дотримуються народних забобонів.

Чому не можна цокатися з хлопцем / Фото Freepik

Чому не можна цілувати людину в лоб

Для наших предків такий поцілунок вважався прощальним, адже зазвичай у лоб цілують покійників під час похорону. Переживаючи горе, люди не замислюються, що у цей момент ризикують власним життям і здоров'ям. Річ у тім, що за народними прикметами, живі можуть накликати швидку смерть у родину, якщо поцілують померлого в лоб. Крім цього, виникає високий ризик привабити хвороби та негаразди в дім.