Чи можна йти до церкви під час місячних: пояснення ПЦУ

Багато жінок хоч раз чули те, що під час менструації заборонено відвідувати храми. Річ у тім, що дівчина нібито стає "нечистою" у цей період.

У зв'язку з подібними висловлюваннями, деякі дівчата все рідше ходять до церкви. Чи можна йти до храму під час місячних – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православну церкву України.

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Чи можна йти до церкви під час місячних

У Старому Завіті менструація справді розглядалася як стан ритуальної нечистоти (Левіт 15:19–30). Це було пов'язано з давніми уявленнями про кров як про щось особливе та сакральне. Однак у Новому Завіті Ісуса Христос наголошує на духовній чистоті людини, а не на її фізіології.

За словами священників Православної церкви України, не існує жодних заборон на відвідування храму під час місячних, адже менструація – природний процес, який не може відокремити жінку від Бога. Важливо, щоб дівчина щиро прагнула до молитви та духовного спілкування. Сучасна церква дедалі більше відходить від застарілих уявлень і зазначає, що Бог дивиться на серце, а не на фізіологічні процеси.

Храми Православної Церкви України завжди відкриті для вірянок у їхніх потребах, аби стати місцем молитви та єднання з Господом. Пам’ятаймо, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря,

– запевнили у Православній церкві України.

Чому жінкам не можна заходити у вівтар

Православне священство завжди передавалося лише чоловікам. У зв'язку з тим, що вівтар – це місце, де здійснюється літургійне служіння, вхід до нього обмежений учасниками цього процесу. Жінки не можуть зайти туди, оскільки не мають права бути священниками.

Згідно з 69 правилом Шостого Вселенського Собору: "Нікому з усіх, що належать до розряду мирян, нехай не буде дозволено входити всередину священного вівтаря. Але, за якимось найдавнішим переданням, зовсім не забороняється це владі та достоїнству царському, коли захоче принести дари Творцю!". Отже, у вівтар не можуть заходити жінки та чоловіки, які не належать до складу священних осіб.