В связи с подобными высказываниями, некоторые девушки все реже ходят в церковь. Можно ли идти в храм во время месячных – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православную церковь Украины.

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Можно ли идти в церковь во время месячных

В Ветхом Завете менструация действительно рассматривалась как состояние ритуальной нечистоты (Левит 15:19–30). Это было связано с древними представлениями о крови как о чем-то особенном и сакральном. Однако в Новом Завете Иисуса Христа отмечает духовную чистоту человека, а не на его физиологии.

По словам священников Православной церкви Украины, не существует никаких запретов на посещение храма во время месячных, ведь менструация – естественный процесс, который не может отделить женщину от Бога. Важно, чтобы девушка искренне стремилась к молитве и духовному общению. Современная церковь все больше отходит от устаревших представлений и отмечает, что Бог смотрит на сердце, а не на физиологические процессы.

Храмы Православной Церкви Украины всегда открыты для верующих в их потребностях, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом. Помните, что единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря,

– заверили в Православной церкви Украины.

Почему женщинам нельзя заходить в алтарь

Православное священство всегда передавалось только мужчинам. В связи с тем, что алтарь – это место, где осуществляется литургическое служение, вход в него ограничен участниками этого процесса. Женщины не могут зайти туда, поскольку не имеют права быть священниками.

Согласно 69 правилу Шестого Вселенского Собора: "Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, пусть не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но, по какому-то древнейшему преданию, вовсе не запрещается это власти и достоинству царскому, когда захочет принести дары Творцу!". Итак, в алтарь не могут заходить женщины, и мужчины, не принадлежащие к числу священнослужителей.