Сьогодні – Навруз 2025: історія та традиції свята весни
- Навруз – одне з найдавніших свят, відзначається народами Близького Сходу, Центральної Азії.
- ООН визнала Навруз міжнародним святом у 2010 році.
Навруз – це одне з найдавніших свят, яке відзначають народи Близького Сходу, Центральної Азії, Кавказу та інших регіонів. Його назва означає "новий день" і символізує початок року за астрономічним сонячним календарем.
Це свято традиційно припадає на день весняного рівнодення, який цьогоріч відзначають 20 березня. Навруз асоціюється з настанням весни та пробудженням природи, розповідає LifeStyle24.
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Навруз 2025: що це за свято
Свято Навруз започаткували ще приблизно в 648 – 330 роках до нашої ери під час правління династії Ахеменідів у Персії. Для зороастрійців цей день був сакральним моментом відродження світу, оновлення життя та перемоги світла над темрявою.
З часом святкування Наврузу поширилося за межі Персії та збереглося навіть після приходу ісламу. У 2010 році ООН визнала це свято міжнародним, а сьогодні воно має офіційний статус у багатьох країнах, серед яких Іран, Афганістан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан та Азербайджан.
Як святкують Навруз
За кілька тижнів до Наврузу люди починають займатися прибиранням своїх домівок, оновлюють інтер'єр та позбуваються старих речей, бо хочуть не лише очистити простір навколо себе, а й думки та душу. Також заведено садити зерна пшениці або ячменю в невеликі тарілочки, щоб привабити достаток і родючість у новому році.
Особливу увагу люди приділяють святковому столу, який накривають за традицією "Хафт-сін", що означає "сім страв на букву "с"". Серед них: сумалак (страва з пророщеного зерна), оливки, оцет, яблука, часник, сумах (різновид прянощів) і сабзе (пророщена пшениця). За однією з традицій, на столі можуть також стояти свічки й фарбовані яйця. Згідно з повір'ями, ці предмети захистять людей від нечистої сили та допоможуть правильно зустріти новий рік.
Під час свята також заведено ходити на пікніки та в гості до сусідів. Крім цього, дівчата ворожать на свою долю, зокрема на особисте життя. Молоді жінки проводять різноманітні обряди з водою, щоб дізнатися, коли вийдуть заміж.
Як привітати з Наврузом 2025
Сердечно вітаю тебе зі святом Навруз, з настанням нової весни й тепла. Нехай твоє свято буде щасливим, а рік буде щедрим і без нещасть, і буде таким же солодким, як домашні солодощі на святковому столі!
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Вітаю з Наврузом! Нехай з цього дня твоє життя зміниться. У неї прийде якомога більше хороших, добрих і чуйних людей. Всі проблеми будуть вирішуватися по клацанню пальця. Нехай твоє життя перетвориться в яскраву казку, в який ти граєш головну роль.
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З великим задоволенням вітаю тебе з добрим весняним святом Навруза. Бажаю тобі добробуту, щастя, взаєморозуміння у твоєму домі. Нехай завжди буде щедрий стіл з хорошими смачними стравами, радість і сміх надовго оселяться у твоїй родині. Бажаю, щоб постійно добро і любов оточували тебе і тільки добрі й віддані друзі! Щоб не було неприємностей на твоєму шляху. Відмінного богатирського здоров'я тобі на довгі роки, удачі й багато радісних подій!
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Вітаю з Наврузом і побажати з щирого серця хочу веселого свята і щедрого столу, щасливої сім'ї та добрих гостей, справжньої удачі й безсумнівного блага, світлої радості та щедрості душі, щирої любові й подяки серця.
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З усього серця, з усієї душі й з усім теплом вітаємо зі світлим святом Навруз. З Новим роком! Сонця у ваші будинки та радості. Щоб столи завжди були багатими, а вдома повними гостей, друзів та родичів. Нехай радісний сміх і веселі пісні звучать у ваших домівках, а удача, успіх і достаток завжди прибудуть у вашому житті.