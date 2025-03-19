6 українських імен, які стануть найпопулярнішими у 2025 році
- LifeStyle24 розповів про імена, які стануть популярними у 2025 році.
- Кожне з них мають свої значення та походження.
У сучасному світі батьки серйозно ставляться до вибору імені для своєї майбутньої дитини. Дорослі віддають перевагу не лише рідкісним варіантам, але й традиційним.
LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про імена, які стануть найпопулярнішими у 2025 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок і синів.
Цікаво Повертаються в моду: 6 забутих українських імен для хлопчиків і дівчаток
Які імена стануть найпопулярнішими у 2025 році
Поліна
За однією з версій, це ім'я має грецьке коріння й означає "сонячна" або "присвячена Аполлону". Зазвичай так називають енергійних та креативних дівчат, які полюбляють мистецтво. Такі жінки часто мають гарний смак і природну чарівність. Водночас інколи Поліни можуть бути впертими.
Уляна
Таке ім'я має латинське походження й трактується як "щаслива" або "кучерява". Його власниці – ніжні та доброзичливі жінки, які вміють підтримати близьких у лихі часи. Представниці цього імені мають гарну інтуїцію та часто проявляють альтруїзм.
Варвара
Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "чужоземка" або "варварка". У давнину так часто називали сильних і вольових жінок, які не боялися постати перед труднощами. Власниці цього імені відзначаються незалежністю та рішучістю. Варвари завжди залишаються відданими своїм принципам.
Тимур
Ім'я Тимур має монгольське походження та означає "залізний". Переважно так називають цілеспрямованих і відважних хлопців. Такі чоловіки не бояться перешкод і завжди йдуть до своєї мети. Вони мають аналітичний склад розуму, але іноді можуть бути надто прямолінійними.
Максим
Це ім'я має латинське коріння та трактується як "найбільший" або "великий". Його власники – впевнені в собі чоловіки, які борються за справедливість. Вони часто займають лідерські позиції та надихають інших своєю цілеспрямованістю.
Богдан
Ім'я Богдан має слов'янське походження та означає "Богом даний". Такі чоловіки – розумні, добрі та відповідальні. Вони мають гарну інтуїцію, яка допомагає їм у розв'язанні проблем. Богдани завжди готові захищати слабших та прагнуть досягнення своїх цілей.
Які найдивніші імена зареєстрували у 2024 році в Україні
У 2024 році в Україні народилось понад 176 000 малюків. Тогоріч українці обирали доволі дивні імена для своїх дітей. Більшість з цих варіантів має іншомовне походження, але водночас і гарне звучання.
Серед найнезвичніших чоловічих імен, якими часто називали маленьких українців: Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд і Султан.
Водночас дівчат також називали доволі екзотичними іменами. До таких належать: Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.