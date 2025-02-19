Не лише 29 лютого: в які дні року народжується найменше дітей

Певні дати року значно рідше стають днем появи на світ новонароджених дітей. Так, найнижчі показники фіксуються на великі свята та деякі календарні дні.

Втім, є дати, коли дітей народжується особливо багато. В які дні року з'являється на світ найменше малюків – розповідає 24 Канал з посиланням на The Conversation.

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Які дні року є найменш популярними для народження дітей

Демографічні дослідження свідчать, що кількість народжень протягом року розподіляється нерівномірно. Є дати, коли дітей народжується особливо багато, а є дні, які вважаються найменш популярними для появи на світ новонароджених. За статистикою найменше дітей народжується на великі державні та релігійні свята, серед яких Новий рік, 1 січня, та Різдво, 25 грудня за григоріанським календарем і 7 січня за юліанським. Річ у тім, що лікарні часто обмежують заплановані медичні втручання, зокрема кесареві розтини та стимуляцію пологів, саме в ці дні. Також лікарі та батьки намагаються уникати планування подібних процедур у святковий період, бо хочуть провести час з родиною, що впливає на статистику.

Новонароджена дитина / Фото Freepik

Крім цього, існує ще одна дата, яку можна назвати рідкісною. 29 лютого малюків народжується дуже мало, адже цей день з'являється в календарі раз на чотири роки. Водночас американські дослідники стверджують, що найменше пологів трапляється у вихідні дні, особливо в неділю. Це пов'язано з тим, що більшість запланованих медичних процедур проводиться у будні, а новонароджені найчастіше з'являються на світ вночі або вранці.

Що цікаво, в Новій Зеландії та Англії мало малюків мають день народження 1 квітня. Виявляється, деякі матері бояться, що з їхніх дітей почнуть знущатися через зв'язок з Днем дурня.

В які дні народжується найбільше дітей

За словами американських вчених, найбільше дітей народжується наприкінці літа та на початку осені, особливо у вересні. Так, зачаття відбувається приблизно в період зимових свят, коли закохані пари проводять разом більше часу у затишній та святковій атмосфері.

Найпопулярнішими днями для народження є 9 і 19 вересня, а також дати у проміжку з середини до кінця цього місяця. Цікаво, що така закономірність спостерігається в багатьох країнах світу, незалежно від культури чи клімату.