Не лише 29 лютого: в які дні року народжується найменше дітей
- Найменше дітей народжується на великі державні та релігійні свята, такі як Новий рік, Різдво.
- У вихідні дні народжень менше через меншу кількість запланованих медичних процедур.
Певні дати року значно рідше стають днем появи на світ новонароджених дітей. Так, найнижчі показники фіксуються на великі свята та деякі календарні дні.
Втім, є дати, коли дітей народжується особливо багато. В які дні року з'являється на світ найменше малюків – розповідає 24 Канал з посиланням на The Conversation.
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Які дні року є найменш популярними для народження дітей
Демографічні дослідження свідчать, що кількість народжень протягом року розподіляється нерівномірно. Є дати, коли дітей народжується особливо багато, а є дні, які вважаються найменш популярними для появи на світ новонароджених. За статистикою найменше дітей народжується на великі державні та релігійні свята, серед яких Новий рік, 1 січня, та Різдво, 25 грудня за григоріанським календарем і 7 січня за юліанським. Річ у тім, що лікарні часто обмежують заплановані медичні втручання, зокрема кесареві розтини та стимуляцію пологів, саме в ці дні. Також лікарі та батьки намагаються уникати планування подібних процедур у святковий період, бо хочуть провести час з родиною, що впливає на статистику.
Крім цього, існує ще одна дата, яку можна назвати рідкісною. 29 лютого малюків народжується дуже мало, адже цей день з'являється в календарі раз на чотири роки. Водночас американські дослідники стверджують, що найменше пологів трапляється у вихідні дні, особливо в неділю. Це пов'язано з тим, що більшість запланованих медичних процедур проводиться у будні, а новонароджені найчастіше з'являються на світ вночі або вранці.
Що цікаво, в Новій Зеландії та Англії мало малюків мають день народження 1 квітня. Виявляється, деякі матері бояться, що з їхніх дітей почнуть знущатися через зв'язок з Днем дурня.
В які дні народжується найбільше дітей
За словами американських вчених, найбільше дітей народжується наприкінці літа та на початку осені, особливо у вересні. Так, зачаття відбувається приблизно в період зимових свят, коли закохані пари проводять разом більше часу у затишній та святковій атмосфері.
Найпопулярнішими днями для народження є 9 і 19 вересня, а також дати у проміжку з середини до кінця цього місяця. Цікаво, що така закономірність спостерігається в багатьох країнах світу, незалежно від культури чи клімату.