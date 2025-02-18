Цікаво, що в Україні, Німеччині та Швейцарії найпоширенішим є одне й те саме прізвище. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Яке найпопулярніше прізвище в Україні

Прізвище Мельник походить від давньої професії млинаря – людини, яка займалася переробленням зерна на борошно. У сільському господарстві млини відігравали важливу роль, а їхні власники чи працівники часто отримували прізвиська, які згодом ставали прізвищами. У зв'язку з тим, що млинарство було поширеним заняттям у давнину, багато родин отримували подібні родові імена, які з часом закріпилися на всій території України.

Прізвище згадується серед керівництва УРСР, депутатів Верховної Ради, київського міщанства, православного духовенства, репресованих та єврейства. Що цікаво, носії цього прізвища жили під час Першої світової війни, Голодомору та Другої світової війни.

Це родове ім'я вважається найпоширенішим в Україні. Його мають 107 878 тисяч людей, які мешкають в усіх областях нашої країни. Однак переважно вони проживають на західних територіях, хоча їх можна зустріти у східних регіонах України. Так, власники цього прізвища здебільшого мешкають на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Найпоширеніше українське прізвище / Фото Freepik

Яке прізвище є найпоширенішим у Швейцарії та Німеччині

Що цікаво, прізвище Мельник має аналоги в інших мовах. Так, це родове ім'я звучить як Müller німецькою. Таке прізвище вважається найпопулярнішими серед жителів Німеччини та Швейцарії. Його можна часто почути також в Австрії та Сполучених Штатах Америки, але вже як Miller.