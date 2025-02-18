Интересно, что в Украине, Германии и Швейцарии самым распространенным является одна и та же фамилия. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Какая самая популярная фамилия в Украине

Фамилия Мельник происходит от древней профессии мельника – человека, который занимался переработкой зерна в муку. В сельском хозяйстве мельницы играли важную роль, а их владельцы или работники часто получали прозвища, которые впоследствии становились фамилиями. В связи с тем, что мельничное дело было распространенным занятием в древности, многие семьи получали подобные родовые имена, которые со временем закрепились на всей территории Украины.

Фамилия упоминается среди руководства УССР, депутатов Верховной Рады, киевского мещанства, православного духовенства, репрессированных и еврейства. Что интересно, носители этой фамилии жили во время Первой мировой войны, Голодомора и Второй мировой войны.

Это родовое имя считается самым распространенным в Украине. Его имеют 107 878 тысяч человек, которые живут во всех областях нашей страны. Однако преимущественно они проживают на западных территориях, хотя их можно встретить в восточных регионах Украины. Так, владельцы этой фамилии в основном живут в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Самая распространенная украинская фамилия / Фото Freepik

Какая фамилия является самой распространенной в Швейцарии и Германии

Что интересно, фамилия Мельник имеет аналоги в других языках. Так, это родовое имя звучит как Müller на немецком языке. Такая фамилия считается самой популярной среди жителей Германии и Швейцарии. Ее можно часто услышать также в Австрии и Соединенных Штатах Америки, но уже как Miller.