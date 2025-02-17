24 Канал з посиланням на портал "Український інтерес" розповідає про українські прізвища, значення яких вас може здивувати. Ці родові імена складаються зі слів, які в сучасному світі майже неможливо почути.

Не пропустіть Їх неможливо забути: 8 рідкісних українських прізвищ, які кумедно звучать

Добірка прізвищ, які мають незвичне значення

Переважно наші предки давали прізвища, які б характеризували його носія. Більшість таких родових імен може звучати досить просто, але й водночас мати цікаве значення. Почувши ці прізвища, наші пращури могли дізнатися багато про їх власників. До таких родових імен належать:

Бевзь – трактується як "нерозумна людина" та має 3 власники в Україні.

– трактується як "нерозумна людина" та має 3 власники в Україні. Малай – прізвище означає "вид кукурудзяного або горохового хліба" та має 1203 носії в Україні.

– прізвище означає "вид кукурудзяного або горохового хліба" та має 1203 носії в Україні. Солодуха – родове ім’я трактується як "страва, приготована із житнього солоду" та має 888 представників в Україні.

– родове ім’я трактується як "страва, приготована із житнього солоду" та має 888 представників в Україні. Чупрун – прізвище означає "простолюдин" та має 713 носіїв в Україні.

– прізвище означає "простолюдин" та має 713 носіїв в Україні. Говоруха – родове ім'я трактується як "та, що любить поговорити" або "балакуха" і має 1900 носіїв в Україні.

– родове ім'я трактується як "та, що любить поговорити" або "балакуха" і має 1900 носіїв в Україні. Бабій – прізвище займає 155 місце серед найпоширеніших в Україні, означає "залицяльник" та його має 15403 людини.

– прізвище займає 155 місце серед найпоширеніших в Україні, означає "залицяльник" та його має 15403 людини. Сагайдак – родове ім'я трактується як "шкіряна сумка для стріл" та має 4045 представників в Україні.

– родове ім'я трактується як "шкіряна сумка для стріл" та має 4045 представників в Україні. Махина – прізвище трактується як "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо" та має 13 власників в Україні.

– прізвище трактується як "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо" та має 13 власників в Україні. Стадник – родове ім'я означає "пастух" та відомо про 8173 його носії в Україні.

– родове ім'я означає "пастух" та відомо про 8173 його носії в Україні. Колодій – прізвище трактується як "великий ніж з дерев'яною колодкою" або "колісник" та має 6633 власників в Україні.

– прізвище трактується як "великий ніж з дерев'яною колодкою" або "колісник" та має 6633 власників в Україні. Бородай – родове ім'я трактується як "бородата людина" та має 3316 власників в Україні.

– родове ім'я трактується як "бородата людина" та має 3316 власників в Україні. Бодня – прізвище означає "дерев'яна низька діжка з кришкою" та має 1645 носіїв в Україні.

– прізвище означає "дерев'яна низька діжка з кришкою" та має 1645 носіїв в Україні. Цюпа – родове ім'я трактується як "хижа" або "в'язниця" та має 1331 власника в Україні.

Українські прізвища з незвичним значенням / Фото Freepik

Які смішні прізвища реально існують

Кумедні прізвища походять від особистих характеристик, професій, місця проживання чи навіть випадкових подій із життя їхніх носіїв. Відомо, що багато українських родових імен утворилися ще за часів Запорізької Січі, тому могли належати козакам. Серед таких прізвищ:

Добридень – відомо про 526 власників цього прізвища, які мешкають на Тернопільщині та Одещині.

Свинобоєв – вважається рідкісним, адже його мають лише 12 людей, які живуть на Черкащині та Київщині.

Непийвода – цим прізвищем можуть похизуватися 1107 українців, які проживають на Вінниччині та Івано-Франківщині.

Підкуймуха – 103 носії, які мешкають на Львівщині.

Пупкін – лише 9 людей, які живуть на Хмельниччині та Київщині, мають це прізвище.

Верещака – відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які мешкають на Полтавщині та Харківщині.

Подібні прізвища неможливо почути в жодній країні світу, окрім України.