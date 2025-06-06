Рейтинг найрідкісніших в Україні: добірка прізвищ, які майже неможливо почути

В Україні можна почути сотні тисяч унікальних прізвищ, кожне з яких є відображенням історії, культури та мови нашого народу. Деякі родові імена часто містять символізм і глибокий сенс та мають незвичайне звучання.

LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" підготував добірку рідкісних українських прізвищ. Відомо, що кількість їхніх носіїв сягає менше ніж 100 людей, які живуть в Україні.

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Добірка найрідкісніших прізвищ в Україні

Багато українців цікавляться власним походженням, зокрема корінням своїх прізвищ. Адже родові імені можуть доволі багато розповісти про предків. У давнину прізвища часто утворювали на основі професії, місця проживання, рис характеру та особливостей зовнішності людини. Втім, чимало родових імен не можна назвати поширеними в Україні. Серед найрідкісніших українських прізвищ:

Безгрішний – 3 носії;

Листопаденко – 3 носії;

Афендик – 4 носії;

Базіка – 4 носії;

Добрийдень – 4 носії;

Рільник – 7 носіїв;

Пірникоза – 13 носіїв;

Поцілунок – 17 носіїв;

Загубигорилка – 19 носіїв;

Безмозкий – 20 носіїв;

Добривечір – 21 носій;

Бандера – 22 носії;

Палюлюлька – 22 носії;

Загубинога – 23 носії;

Убийсобака – 28 носіїв;

Куропась – 38 носіїв;

Гірчиця – 36 носіїв;

Ангел – 36 носіїв;

Бідось – 35 носіїв;

Гадюка – 39 носіїв;

Річка – 40 носіїв;

Деньдобрий – 46 носіїв;

Обійдихата – 47 носіїв;

Золотко – 50 носіїв;

Ляля – 51 носій;

Брехун – 73 носії;

Воїн – 74 носії;

Вірвікаша – 75 носіїв;

Печиборщ – 77 носіїв;

Пиво – 79 носіїв;

Непийпиво – 79 носіїв;

Дзеркаль – 79 носіїв;

Недайборщ – 92 носії.

Найрідкісніші українські прізвища / Фото Freepik

Які прізвища виникли в давні часи

На українське коріння предків можуть вказувати особливі суфікси прізвищ. Саме вони відображають традиції та звичаї наших пращурів у давнину. Найпоширенішими серед суфіксів є: -енко, -ук, -юк, -ак, а також -ський, -цький та -зький.

Водночас українське походження мають родові імена з суфіксами -ак та -як, які зустрічаються здебільшого на Заході України. Наприклад, Єрмак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак і Ярмак.