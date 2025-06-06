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6 червня, 11:49
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Рейтинг найрідкісніших в Україні: добірка прізвищ, які майже неможливо почути

Влада Пономарьова
Основні тези
  • В Україні існують рідкісні прізвища, носії яких становлять менше ніж 100 осіб.

  • Наприклад: Безгрішний, Листопаденко, Афендик, Базіка.

     

В Україні можна почути сотні тисяч унікальних прізвищ, кожне з яких є відображенням історії, культури та мови нашого народу. Деякі родові імена часто містять символізм і глибокий сенс та мають незвичайне звучання.

LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" підготував добірку рідкісних українських прізвищ. Відомо, що кількість їхніх носіїв сягає менше ніж 100 людей, які живуть в Україні.

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Добірка найрідкісніших прізвищ в Україні

Багато українців цікавляться власним походженням, зокрема корінням своїх прізвищ. Адже родові імені можуть доволі багато розповісти про предків. У давнину прізвища часто утворювали на основі професії, місця проживання, рис характеру та особливостей зовнішності людини. Втім, чимало родових імен не можна назвати поширеними в Україні. Серед найрідкісніших українських прізвищ:

  • Безгрішний – 3 носії;
  • Листопаденко – 3 носії;
  • Афендик – 4 носії;
  • Базіка – 4 носії;
  • Добрийдень – 4 носії;
  • Рільник – 7 носіїв;
  • Пірникоза – 13 носіїв;
  • Поцілунок – 17 носіїв;
  • Загубигорилка – 19 носіїв;
  • Безмозкий – 20 носіїв;
  • Добривечір – 21 носій;
  • Бандера – 22 носії;
  • Палюлюлька – 22 носії;
  • Загубинога – 23 носії;
  • Убийсобака – 28 носіїв;
  • Куропась – 38 носіїв;
  • Гірчиця – 36 носіїв;
  • Ангел – 36 носіїв;
  • Бідось – 35 носіїв;
  • Гадюка – 39 носіїв;
  • Річка – 40 носіїв;
  • Деньдобрий – 46 носіїв;
  • Обійдихата – 47 носіїв;
  • Золотко – 50 носіїв;
  • Ляля – 51 носій;
  • Брехун – 73 носії;
  • Воїн – 74 носії;
  • Вірвікаша – 75 носіїв;
  • Печиборщ – 77 носіїв;
  • Пиво – 79 носіїв;
  • Непийпиво – 79 носіїв;
  • Дзеркаль – 79 носіїв;
  • Недайборщ – 92 носії.

Найрідкісніші українські прізвища / Фото Freepik

Які прізвища виникли в давні часи

На українське коріння предків можуть вказувати особливі суфікси прізвищ. Саме вони відображають традиції та звичаї наших пращурів у давнину. Найпоширенішими серед суфіксів є: -енко, -ук, -юк, -ак, а також -ський, -цький та -зький. 

Водночас українське походження мають родові імена з суфіксами -ак та -як, які зустрічаються здебільшого на Заході України. Наприклад, Єрмак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак і Ярмак.