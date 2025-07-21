21 липня, 11:44
8 найкумедніших прізвищ, в існування яких важко повірити: перевірте своє у списку
Основні тези
- В Україні є багато кумедних прізвищ, які можуть походити від професій, рис характеру або місць проживання.
- Серед найкумедніших прізвищ – Прищ, Мохнаткіна, Лярва, Смердюк.
В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Деякі з них звучать настільки кумедно, що викликають усмішку вже з першого прочитання.
LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найсмішніші прізвища, які можна почути в Україні. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.
Цікаво Знову в тренді: 5 старовинних українських імен для дівчаток
Добірка найкумедніших прізвищ в Україні: як вони звучать?
Наші предки утворювали кумедні прізвища з огляду на професію, риси характеру або місце проживання людей. Більшість українських родових імен виникла ще за часів існування Запорізької Січі. Цілком ймовірно, що смішні прізвища могли належати козакам. До найкумедніших родових імен належать:
- Прищ – ним можуть похизуватися 200 українців.
- Мохнаткіна – нині власниками цього прізвища є 25 людей.
- Лярва – таке прізвище має лише один українець.
- Смердюк – наразі відомо про 7 представників цього родового імені.
- Ананідзе – 6 носіїв такого прізвища.
- Уродов – налічується лише 2 людини з такими родовим іменем.
- Барига – залишився 1 носій цього рідкісного прізвища, який живе в Україні.
- Сопливий – наразі відомо про 4 українців, які мають це прізвище.
Які ще існують смішні прізвища?
- Свинобоєв – вважається рідкісним, адже його мають лише 12 людей, які живуть на Черкащині та Київщині.
- Непийвода – цим прізвищем можуть похизуватися 1107 українців, які проживають на Вінниччині та Івано-Франківщині.
- Підкуймуха – 103 носії, які мешкають на Львівщині.
- Пупкін – лише 9 людей, які живуть на Хмельниччині та Київщині, мають це прізвище.
- Верещака – відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які мешкають на Полтавщині та Харківщині.