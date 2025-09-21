Вражають своїм звучанням: 5 незвичайних імен для дівчаток
Наші предки вірили, що ім'я здатне вплинути на долю людини. Саме тому пращури обирали цікаві та незвичні варіанти для своїх дітей, щоб вберегти їх від біди й негараздів.
LifeStyle24 з посиланням на Як звати зібрав добірку унікальних українських імен, якими можна назвати дівчинку. Цей матеріал знадобиться для батьків, які чекають на появу доньки.
Незвичайні імена для дівчинки: як назвати доньку у 2025 році?
Ясна
Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "ясна" або "світла". Наші предки так часто називали розумних жінок, які ділилися своїми знаннями з однодумцями. Представниці цього імені нерідко дають цінні поради.
Зореслава
Ім'я Зореслава трактується як "та, що славить зорі". Зазвичай так називають дівчат, які полюбляють романтику та завжди помічають красу навколо себе. Зореслави – мрійливі жінки, які часто дивують інших своєю уявою й знаходять натхнення навіть у дрібницях.
Мирослава
Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.
Ладомира
Це ім'я має слов'янське коріння та означає "та, що несе гармонію і мир". Його представниці хочуть, щоб в усіх сферах їхнього життя панувала гармонія. Ладомири вміють створювати затишну атмосферу у будь-якому місці, куди приходять. Такі жінки полюбляють контролювати своє життя, тому можуть легко займатися організаційними питаннями в команді.
Веселина
Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "весела" або "життєрадісна". У давнину так часто називали щирих і завжди усміхнених дівчат. Веселини – життєрадісні жінки, які можуть підняти настрій навіть у найпохмуріший день.
Як цікаво назвати дівчинку у 2025 році?
Все частіше в Україні можна почути цікаві імена, якими називають батьки своїх дітей. Наприклад, ім'я Мавра, яке має грецьке та релігійне походження, тому означає "темна" або "жителька Мавританії". Представниці цього імені зазвичай є спокійними та врівноваженими, але водночас таємничими. Вони мають глибоку інтуїцію та схильність до роздумів.
Водночас батькам може сподобатися ім'я Євдоха, яке є формою варіанту Євдокія. Воно має давньогрецьке коріння та трактується як "благовоління" або "добра слава". Представниці цього імені відзначаються життєрадісністю, оптимізмом та щедрістю. Що цікаво, Євдохи цінують чесність і вірність у стосунках та часто надихають інших своїм позитивом та відкритістю.