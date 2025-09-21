Наші предки вірили, що ім'я здатне вплинути на долю людини. Саме тому пращури обирали цікаві та незвичні варіанти для своїх дітей, щоб вберегти їх від біди й негараздів.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати зібрав добірку унікальних українських імен, якими можна назвати дівчинку. Цей матеріал знадобиться для батьків, які чекають на появу доньки.

Дивіться також Не втратять своєї популярності: 20 імен, які починаються на букву "А"

Незвичайні імена для дівчинки: як назвати доньку у 2025 році?

Ясна

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "ясна" або "світла". Наші предки так часто називали розумних жінок, які ділилися своїми знаннями з однодумцями. Представниці цього імені нерідко дають цінні поради.

Зореслава

Ім'я Зореслава трактується як "та, що славить зорі". Зазвичай так називають дівчат, які полюбляють романтику та завжди помічають красу навколо себе. Зореслави – мрійливі жінки, які часто дивують інших своєю уявою й знаходять натхнення навіть у дрібницях.

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.

Ладомира

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "та, що несе гармонію і мир". Його представниці хочуть, щоб в усіх сферах їхнього життя панувала гармонія. Ладомири вміють створювати затишну атмосферу у будь-якому місці, куди приходять. Такі жінки полюбляють контролювати своє життя, тому можуть легко займатися організаційними питаннями в команді.

Веселина

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "весела" або "життєрадісна". У давнину так часто називали щирих і завжди усміхнених дівчат. Веселини – життєрадісні жінки, які можуть підняти настрій навіть у найпохмуріший день.

Незвичайне ім'я для дівчинки / Фото Freepik

Як цікаво назвати дівчинку у 2025 році?