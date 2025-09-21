Поражают своим звучанием: 5 необычных имен для девочек
Наши предки верили, что имя способно повлиять на судьбу человека. Именно поэтому предки выбирали интересные и необычные варианты для своих детей, чтобы уберечь их от беды и невзгод.
LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут собрал подборку уникальных украинских имен, которыми можно назвать девочку. Этот материал пригодится для родителей, которые ждут появления дочери.
Необычные имена для девочки: как назвать дочь в 2025 году?
Ясная
Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "ясная" или "светлая". Наши предки так часто называли умных женщин, которые делились своими знаниями с единомышленниками. Представительницы этого имени нередко дают ценные советы.
Зореслава
Имя Зореслава трактуется как "та, что славит звезды". Обычно так называют девушек, которые любят романтику и всегда замечают красоту вокруг себя. Зореславы – мечтательные женщины, которые часто удивляют других своим воображением и находят вдохновение даже в мелочах.
Мирослава
Имя Мирослава имеет славянские корни и трактуется как "та, что приносит мир и славу". В древности так часто называли мудрых женщин, которые могли легко справиться с любой работой. Мирославы не любят конфликтовать, поэтому избегают споров всеми возможными путями. Обладательницы этого имени постоянно поражают других своей красотой.
Ладомира
Это имя имеет славянские корни и означает "та, что несет гармонию и мир". Его представительницы хотят, чтобы во всех сферах их жизни царила гармония. Ладомиры умеют создавать уютную атмосферу в любом месте, куда приходят. Такие женщины любят контролировать свою жизнь, поэтому могут легко заниматься организационными вопросами в команде.
Веселина
Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "веселая" или "жизнерадостная". В древности так часто называли искренних и всегда улыбающихся девушек. Веселины – жизнерадостные женщины, которые могут поднять настроение даже в самый пасмурный день.
Как интересно назвать девочку в 2025 году?
- Все чаще в Украине можно услышать интересные имена, которыми называют родители своих детей. Например, имя Мавра, которое имеет греческое и религиозное происхождение, поэтому означает "темная" или "жительница Мавритании". Представительницы этого имени обычно являются спокойными и уравновешенными, но одновременно таинственными. Они имеют глубокую интуицию и склонность к размышлениям.
- В то же время родителям может понравиться имя Евдокия, которое является формой варианта Евдокия. Оно имеет древнегреческие корни и трактуется как "благоволение" или "добрая слава". Представительницы этого имени отмечаются жизнерадостностью, оптимизмом и щедростью. Что интересно, Евдоки ценят честность и верность в отношениях и часто вдохновляют других своим позитивом и открытостью.