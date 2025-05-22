Свято вже зовсім скоро: щирі привітання з останнім дзвоником у прозі й віршах
- Стаття пропонує добірку привітань з нагоди останнього дзвоника у прозі, віршах та картинках, які можна надіслати школярам, друзям і знайомим.
- Цікаві побажання допоможуть висловити щирі емоції та побажати гарного відпочинку під час літніх канікул.
Цьогоріч останній дзвоник традиційно припадає на п'ятницю, тому він продзвенить 23 травня. Школярі з нетерпінням чекають на кінець навчального року та початок літніх канікул.
З нагоди свята LifeStyle24 підготувала гарні привітання з останнім дзвоником у прозі, віршах і картинках. Надсилайте світлі побажання своїм друзям, знайомим, дітям та однокласникам, які відпочиватимуть влітку.
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Останній дзвоник 2025: привітання у прозі, картинках і віршах
Ось і прийшов до нас останній дзвінок! Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам відмінного старту на життєвому шляху. А вчителям – гордості й захоплення від успіхів своїх учнів! Щастя вам і прекрасного відпочинку!
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Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.
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Дорогі діти, вітаю вас із закінченням цього навчального року, з останнім дзвоником. Нехай ваші шкільні будні змінять яскраві сонячні дні літа, нехай вам буде не до нудьги й утоми, нехай кожен день вам дарує щось цікаве, захопливе й чудове. Бажаю вам, а водночас й усім нам, набратися нових сил, терпіння і натхнення на наступний навчальний рік, щоб перетворити його на світлий легкий шлях до успіху.
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Вітаю тебе, навчальний рік сміливо можна вважати завершеним. Останній дзвінок – це початок нових пригод і веселого відпочинку. Тому бажаю тобі не втратити свого ентузіазму, не упустити жодної можливості, не нудьгувати жодного дня. Загалом, крутих тобі канікул і драйвового настрою.
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Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
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Нехай міцніють ваші крила,
Та долі хай будуть щасливі!
Хай негаразди вас оминають,
А друзі й рідні поважають.
Будьте здорові, щасливі
І до навчання кмітливі!
***
Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!