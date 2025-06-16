Сьогодні – початок Петрового посту 2025: важливі заборони на цей період
- Петрів піст 2025 року розпочинається 16 червня і триватиме 13 днів до 28 червня.
Під час посту заборонено лінуватися, сваритися, брати в борг, святкувати весілля, вживати алкоголь, а також займатися рукоділлям.
Сьогодні, 16 червня, стартує Петрів піст – найкоротший період очищення перед святом апостолів Петра і Павла. Цьогоріч він триватиме 13 днів і завершиться 28 червня.
У цей час християни утримуються від споживання м'ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам. Що не можна робити у Петрів піст – розповідає LifeStyle24.
Цікаво Календар свят і вихідних на червень 2025: чи будуть українці відпочивати на День батька
Що не можна робити у Петрів піст
Під час Петрового посту існують певні обмеження й заборони, яких варто дотримуватися вірянам. Зокрема, на цей час слід відмовитися від вживання м'яса, яєць і молочних продуктів. Однак християнам дозволяється їсти рибу й морепродукти у всі дні, окрім середи та п'ятниці, оскільки апостол Петро був покровителем рибалок. Водночас Православна Церква України наголошує, що посту можна дотримуватися не всім. Так, дітям до 14 років, вагітним жінкам, важкохворим та літнім людям дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.
Також під час Петрового посту не можна:
- лінуватися й байдикувати;
- відмовляти у допомозі нужденним;
- витрачати багато грошей;
- сваритися, лихословити, конфліктувати;
- святкувати весілля та одружуватися;
- брати або позичати гроші у борг;
- влаштовувати гучні вечірки й святкування;
- вживати алкоголь та курити;
- думати про погане;
- заздрити й пліткувати;
- стригти волосся;
- займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
Народні прикмети на Петрів піст
- Якщо у перші дні посту йде дощ, то влітку буде часто негода.
- Якщо протягом Петрового посту надворі буде сонячно, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо кіт постійно перебуває поруч з вами, то очікуйте потепління.
- Якщо протягом цього періоду буде туманно, то літо потішить теплом.
- Якщо під час посту часто дощитиме, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо у перший день посту побачите веселку, то осінь прийде рано.