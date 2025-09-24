У сучасному світі чимало людей цікавляться походженням своїх прізвищ. Адже деякі з родових імен могли зʼявитися кілька століть тому.

Дослідити походження свого прізвища сьогодні можна не лише відвідавши архіви чи бібліотеки, а й за допомогою онлайн-сервісів. Про один із найкорисніших інструментів для цього в Україні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Дивіться також Має понад 100 тисяч носіїв: яке найпопулярніше прізвище в Україні

Де знайти походження прізвища онлайн?

Генеалогічне товариство "Рідні" об'єднало дослідників, які створили великий ресурс для пошуку інформації про прізвища та їхнє коріння. На цьому сайті зібрано матеріали з архівів, метричних книг, старих переписів населення та козацьких реєстрів, які дозволяють побачити, де і коли певне родове ім'я зустрічалося, а також простежити його еволюцію.

Щоб дізнатися більше інформації про своє прізвище, то достатньо знати хоча б приблизний регіон походження родини, аби перевірити, чи є там метричні книги з потрібного часу. Якщо вони збереглися, то можна легко знайти перші документальні згадки про носіїв родового імені й побачити, як саме його записали.

Як знайти походження прізвищ онлайн / Скриншот з сайту "Рідні"

Як знайти походження прізвища онлайн?