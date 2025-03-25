6 трендових імен англійського походження, якими можна назвати дівчинку

Сучасні батьки серйозно ставляться до вибору імені для дитини. Адже воно може впливати на характер і долю людини.

Протягом останніх років дуже популярними є імена англійського походження, які звучать стильно і сучасно. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Гарпер

Це ім'я означає "та, хто грає на арфі". Його власниці можуть легко досягти успіху у творчих сферах, зокрема у музиці. Зазвичай такі дівчата – амбітні та рішучі. Вони не бояться брати відповідальність і мають гострий розум.

Ейвері

Таке ім'я трактується як "правителька ельфів". Його представниці мають ніжну, але стійку натуру. Ейвері зазвичай впевнені в собі, тому часто проявляють лідерські якості. Також ці жінки полюбляють досліджувати щось нове.

Скарлетт

Ім'я Скарлетт перекладається як "яскраво-червоний". Саме тому воно асоціюється з пристрастю та силою. Власниці цього імені – дуже харизматичні жінки, які полюбляють бути в центрі уваги. Ці дівчата точно знають, як досягати своїх цілей.

Популярні імена для дівчаток / Фото Freepik

Аврора

Це ім'я означає "світанок". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі. Аврори – переважно мрійливі та романтичні особистості, які вірять у дива. Такі дівчата мають гарну інтуїцію, яка їм постійно допомагає у житті.

Луна

Це ім'я трактується як "Місяць". Водночас воно асоціюється з нічним небом та загадковістю, тому й наділяє своїх власниць особливими рисами. Такі жінки відзначаються емоційністю та любов'ю до мистецтва. Луни шукають гармонію в житті та демонструють бажання займатися творчістю.

Гейзел

Таке ім'я походить від назви горіхового дерева – hazel tree. У давнину так називали красивих і мудрих жінок, до яких часто зверталися за допомогою. Такі дівчата зазвичай дуже спокійні та врівноважені особистості. Вони надійні друзі, тому ніколи не залишать у біді.

Які імена майже зникли

У давнину імена мали глибоке символічне значення, але з часом багато з них стали рідкісними або зовсім зникли. У Біблії та міфології можна знайти безліч унікальних варіантів, які колись були поширеними, але в сучасному світі не зустрічаються. До рідкісних імен, які майже зникли, належать: Амінадав, Зімрі, Мефівошет, Хушай, Аміел, Зілфа, Актеон, Дейфоб, Еврідіка, Левкотея, Кармента, Фалант.