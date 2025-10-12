Вибір імені для новонародженого сина – завжди важливе рішення для батьків. У 2025 році українці демонстрували стійкий інтерес як до перевіреної часом класики, так і до екзотичних імен.

Про те, які чоловічі імена очолили цьогорічні рейтинги популярності та здобули найбільшу прихильність серед українських родин – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис Міністерства юстиції України.

Які чоловічі імена популярні у 2025 році?

Олександр

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". У давнину так називали лідерів, які могли згуртувати навколо себе людей. Завдяки своєму гострому розуму Олександрам завжди вдається знайти спільну мову з іншими та розв'язати навіть найскладнішу проблему.

Тимофій

Це ім'я має грецьке коріння та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків. Такі хлопці зазвичай мають аналітичний склад розуму та рідко діють імпульсивно. Тимофії відзначаються відданістю і відповідальністю.

Матвій

Ім'я Матвій має давньоєврейське походження та трактується як "дар Божий". Власники цього імені відзначаються мудрістю та скромністю. Вони намагаються уникати будь-яких конфліктів та розв'язувати проблеми мирним шляхом. Матвії мають добре розвинену фантазію та хист до творчості.

Максим

Це ім'я походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки прагнуть досягати великих цілей та ставати лідерами. Вони часто впевнені у собі та можуть легко згуртувати навколо себе людей. Зокрема, Максимам притаманні категоричність та запал, який важко стримати.

Артем

Ім'я Артем має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені – прямолінійні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного. Артеми мають лідерські якості, які дозволяють згуртувати навколо себе багато однодумців.

Популярні імена для хлопчиків 2025 / Фото Freepik

Якими рідкісними іменами називали хлопчиків у 2025 році?