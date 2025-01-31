Календар постів на 2025 рік: дати за новим календарем
- У 2025 році віряни дотримуватимуться одноденних і багатоденних постів.
- У 2023 році ПЦУ й УГКЦ перейшли на новий церковний календар, через що дати більшості свят змінилися.
У 2025 році віряни традиційно дотримуватимуться одноденних і багатоденних постів. У ці дні християни не лише обмежують себе в харчуванні, але й духовно очищаються перед великими святами.
У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати більшості свят змінилися. 24 Канал з посиланням на Православну церкву України розповідає про цьогорічні пости.
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Пости 2025 року
Одноденні пости
5 січня – Хрещенський Святвечір
Цей день відзначають напередодні Водохреща. Віряни дотримуються суворого посту, поки на небі не з'явиться перша зоря. Люди вживають лише пісну їжу, бо бажають духовно оновитися.
29 серпня – Усікновення голови Івана Предтечі
Віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, якого стратили за наказом царя Ірода. У цей день особливо важливо утриматися від вживання м'ясної та рибної їжі.
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
Це свято пов'язане з віднайденням Хреста Господнього царицею Оленою. Віряни не вживають продукти тваринного походження та нагадують собі про значення хреста в християнському житті.
Багатоденні пости
3 березня – 19 квітня – Великий піст
Це найсуворіший і найдовший піст у році, що триває протягом семи тижнів перед Великоднем. Під час посту люди не вживають м'ясо та молочні продукти, а в окремі дні – навіть рибу та олію. Цей час варто присвятити молитвам, покаянню та духовному очищенню.
16 червня – 11 липня – Петрів піст
Він починається через тиждень після Трійці й триває до дня святих Петра і Павла. Його тривалість не є постійною, оскільки залежить від дати Великодня. Цей піст менш суворий, тому вірянам дозволяється їсти рибу, крім середи та п'ятниці.
1 серпня – 14 серпня – Успенський піст
Це один із найкоротших, але суворих постів. Він присвячений підготовці до свята Успіння Богородиці. Віряни утримуються від м'яса, риби та молочних продуктів.
15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст
Він триває 40 днів перед святом Різдва Христового. Його ще називають Пилипів піст, бо він починається після Дня апостола Пилипа.