Календар постів на 2025 рік: дати за новим календарем

У 2025 році віряни традиційно дотримуватимуться одноденних і багатоденних постів. У ці дні християни не лише обмежують себе в харчуванні, але й духовно очищаються перед великими святами.

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати більшості свят змінилися. 24 Канал з посиланням на Православну церкву України розповідає про цьогорічні пости.

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Пости 2025 року

Одноденні пости

5 січня – Хрещенський Святвечір

Цей день відзначають напередодні Водохреща. Віряни дотримуються суворого посту, поки на небі не з'явиться перша зоря. Люди вживають лише пісну їжу, бо бажають духовно оновитися.

29 серпня – Усікновення голови Івана Предтечі

Віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, якого стратили за наказом царя Ірода. У цей день особливо важливо утриматися від вживання м'ясної та рибної їжі.

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього

Це свято пов'язане з віднайденням Хреста Господнього царицею Оленою. Віряни не вживають продукти тваринного походження та нагадують собі про значення хреста в християнському житті.

Багатоденні пости

3 березня – 19 квітня – Великий піст

Це найсуворіший і найдовший піст у році, що триває протягом семи тижнів перед Великоднем. Під час посту люди не вживають м'ясо та молочні продукти, а в окремі дні – навіть рибу та олію. Цей час варто присвятити молитвам, покаянню та духовному очищенню.

16 червня – 11 липня – Петрів піст

Він починається через тиждень після Трійці й триває до дня святих Петра і Павла. Його тривалість не є постійною, оскільки залежить від дати Великодня. Цей піст менш суворий, тому вірянам дозволяється їсти рибу, крім середи та п'ятниці.

1 серпня – 14 серпня – Успенський піст

Це один із найкоротших, але суворих постів. Він присвячений підготовці до свята Успіння Богородиці. Віряни утримуються від м'яса, риби та молочних продуктів.

15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст

Він триває 40 днів перед святом Різдва Христового. Його ще називають Пилипів піст, бо він починається після Дня апостола Пилипа.