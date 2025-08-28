У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Однак деякі християни відзначатимуть релігійні свята за старим стилем. Про головні дати, які святкуватимуть віряни у вересні.

Православний календар на вересень 2025 за новим стилем

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.

2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського.

3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; святого преподобного Теоктиста.

4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця.

5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним.

7 вересня – святого мученика Созонта.

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Його ще називають Друга Пречиста. У цей день заведено згадувати народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

9 вересня – святих праведних Йоакима й Анни; святого мученика Северіяна.

10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори й Німфодори.

11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської.

12 вересня – святого священномученика Автонома.

13 вересня – святого священномученика Корнилія.

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це велике свято, коли вшановується Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, та підняття знайденого Хреста.

15 вересня – святого великомученика Микити.

16 вересня – святої великомучениці Євфимії.

17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. Вони були ранньохристиянськими мученицями, які жили в II столітті в Римській імперії. Софія виховувала своїх доньок у християнській вірі, давши їм імена на честь головних чеснот. Коли про їхнє віросповідання стало відомо імператору, дівчаток катували та стратили, а матір померла через три дні після їхньої загибелі.

18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

19 вересня – святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта.

20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора.

21 вересня – святого апостола Кондрата.

22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони.

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.

24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

25 вересня – святої преподобної Євфросинії.

26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова.

27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер.

28 вересня – святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава.

29 вересня – святого преподобного Киріака самітника.

30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Православний календар на вересень 2025 року за старим стилем

1 вересня – мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників.

2 вересня – пророка Самуїла.

3 вересня – преподобного Авраамія Печерського.

4 вересня – Грузинської ікони Божої Матері.

5 вересня – мученика Луппа.

6 вересня – священномученика Євтихiя.

7 вересня – перенесення мощей апостола Варфоломія.

8 вересня – Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.

9 вересня – преподобних Кукші та Пимена Києво-Печерських.

10 вересня – преподобного Мойсея Мурина.

11 вересня – Усікновення голови Івана Предтечі. Віряни згадують, як цар Ірод, підбурений своєю дружиною Іродіадою, наказав відрубати голову Івана. Після цього голову Предтечі подали доньці Іродіади на тарілці.

12 вересня – благовірного Олександра.

13 вересня – покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці.

14 вересня – преподобного Симеона Стовпника і матері его Марфи.

15 вересня – преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

16 вересня – мучениці Василіси Нікомідійської.

17 вересня – пророка Мойсея, ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

18 вересня – пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Івана Предтечі.

19 вересня – спомин чуда архистратига Михаїла.

20 вересня – преподобномученика Макарія Канівського.

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.

22 вересня – праведних Йоакима й Анни.

23 вересня – мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.

24 вересня – преподобного Силуана Афонського.

25 вересня – мученика Юліана та тих, хто з ним постраждав за віру Христову.

26 вересня – священномученика Корнилія, сотника.

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

28 вересня – великомученика Микити.

29 вересня – великомучениці Євфимії всехвальної.

30 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії.