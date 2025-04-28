Коли буде Преображення Господнє у 2025 році: дата за новим церковним календарем

Преображення Господнє вшановує Божественну велич і славу Ісуса Христа. Цьогоріч українці вдруге відзначатимуть це свято в нову дату.

Що цікаво, Преображення Господнє має іншу назву – Яблучний Спас. У цей день люди відвідують святкові літургії у церквах. Так, віряни освячують фрукти у храмах, зокрема яблука, сливи, виноград і груші, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Коли буде Преображення Господнє у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Преображення Господнє відзначають 19 серпня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Преображення Господнє відзначатимуть 6 серпня.

Преображення Господнє 2025 / Фото Pinterest

Преображення Господнє: історія свята

Згідно з Євангелієм, незадовго до Своїх страждань Ісус Христос разом з учнями Петром, Яковом та Іваном піднявся на гору Фавор. Після цього Спаситель почав молитися, аж раптом Він преобразився. Так, обличчя Сина Божого засяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. У цю мить до Нього з'явилися пророки Мойсей та Ілля, які говорили з Ним про майбутні страждання і смерть у Єрусалимі. Вражений побаченим, апостол Петро запропонував поставити три намети. Водночас пролунав голос Бога Отця з неба: "Цей є Син Мій улюблений. Його слухайте!". Налякані учні попадали на землю, але Христос їх заспокоїв. Повертаючись із гори, Ісус наказав нікому не розповідати про побачене до Свого Воскресіння.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли в Україні буде День Петра та Павла у 2025 році.