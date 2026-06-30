Для найріднішої мами: щирі привітання у прозі та картинках на кожен день

Ми звикли вітати мам з днем народження, Днем матері чи іншими святами, але найцінніші слова – ті, що сказані без приводу.

Раптове, щире "дякую" або коротке "люблю" посеред робочого тижня здатні зарядити маму енергією та подарувати їй усмішку на весь день. 24 Канал зібрав зворушливу добірку привітань і теплих слів, які можна надіслати найріднішій людині сьогодні, завтра чи в будь-який інший день.

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Короткі та ніжні привітання для мами

Матусю, просто хочу нагадати, як сильно я тебе люблю! Дякую, що ти є. Гарного тобі дня!

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Рідна моя, нехай цей день принесе тобі стільки ж тепла і радості, скільки ти щодня даруєш мені. Обіймаю!

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Мамусю, ти найкраща у світі, і я неймовірно вдячний (вдячна) за все, що ти для мене робиш.

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Мамуль, лови мій віртуальний цілунок! Нехай твій день сьогодні буде наповнений тільки приємними сюрпризами та гарним настроєм!

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Ти – мій головний привід посміхнутися зранку. Дякую, що ти є у мене, найкраща мамо на світі! Гарного дня!

Привітання для мами на кожен день / Колаж 24 Каналу

Теплі та душевні привітання для мами

Мамочко, сьогодні звичайний день, але для мене кожен день особливий, бо в моєму житті є ти. Дякую за твою безмежну підтримку, за твої лагідні руки й наймудріші поради. Будь, будь ласка, щасливою і здоровою – це для мене найголовніше. Обіймаю міцно-міцно!

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Рідна моя матусю! Хочу просто так подякувати тобі за твоє велике і добре серце. Ти – моє сонечко, яке зігріває навіть у найпохмуріші дні. Нехай сьогоднішній день подарує тобі багато приводів для усмішки, смачну каву і приємні новини. Люблю тебе!

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Мамусю, я часто кручуся у щоденних справах і забуваю сказати найважливіше. Дякую тобі за твою нескінченну турботу і за те, що твій дім завжди залишається для мене найзатишнішим місцем на землі. Нехай твої очі ніколи не знають сліз, а серце буде спокійним. Обіймаю тебе дуже міцно!

Привітання для мами на кожен день / Колаж 24 Каналу

Зворушливі та емоційні привітання для мами

Мамо, ти – мій надійний прихисток і мій найкращий друг. Дякую, що завжди віриш у мене, навіть коли я сам(а) сумніваюся. Бажаю тобі сьогодні спокою в душі та легкого, приємного дня.

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Кажуть, що ангели-охоронці невидимі, але я свого бачу щодня – це ти, матусю. Нехай доля береже тебе, так само як ти бережеш мене. Гарного дня!

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Мамо, крізь роки я все більше розумію, скільки сили, любові та терпіння ти вклала в мене. Будь завжди щасливою, усміхайся частіше і пам'ятай, що ти – моє найбільше багатство.

Нещодавно наша редакція готувала привітання у картинках, прозі й віршах для татусів.