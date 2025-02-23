Миру та душевного спокою: привітання з Днем ангела у картинках і словах
- 24 Канал підготував привітання з Днем ангела, які можна надіслати рідним і близьким.
- Привітання представлені у вигляді картинок, прози й віршів.
Кожен з нас має свого небесного покровителя й раз на рік відзначає День ангела. На теплі слова заслуговують усі, тому варто дарувати один одному гарний настрій у це свято.
24 Канал підготував неймовірні привітання з Днем ангела. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які скоро відзначатимуть іменини. Подаруйте найближчим позитивні емоції у це чарівне свято.
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Привітання з Днем ангела: картинки, проза й вірші
Вітаю тебе з щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками та сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.
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Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець наділить тебе силою, сміливістю і розважливістю в собі, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі великої й чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров'я, невтомної наснаги й мужності серця!
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З Днем ангела! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати й твої дні наповняться радістю і вірою в краще!
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Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх і процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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Вітаю вас з Днем ангела!
Хай сонечко вам усміхається,
Щоб квітла в житті весна
Удача хай вас не цурається,
Щоб ви весела, щаслива була.
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Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
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З Днем ангела! Нехай ваш небесний покровитель оберігає кожен крок, дарує мудрість у рішеннях та наповнює серце світлом і любов'ю. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, здоров'ям та успіхами!
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У День твого ангела хочу побажати, щоб твоє життя було схоже на чарівну казку: яскраве, щасливе і сповнене дивовижних подій. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!