Найтепліші привітання з Днем ангела Тараса 2025: гарні слова у прозі й віршах

Сьогодні, 25 лютого, віряни відзначають День ангела Тараса. Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "бунтівник".

З нагоди свята 24 Канал підготував привітання у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

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Привітання з Днем ангела Тараса 2025: картинки, проза й вірші

З Днем ангела Тараса! У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя буде як мудра настанова, а кожен випробування – можливість зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху.

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Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі й прекрасні

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем ангела Тараса! Нехай цей день принесе усмішку на твоє обличчя, радість у серце і спокій у життя. Бажаю міцного здоров'я, щастя і вдачі у всіх справах. Нехай кожен день буде святом добра та любові!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела Тараса! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення всіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

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З Днем ангела Тараса! Щиро бажаю море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя приносить лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіляких негараздів. Нехай життя буде наповнене коханням і здоров'ям, а твоя душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,

Що в Тараса іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Твоє ім'я Тарас – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!