З нагоди свята 24 Канал підготував привітання у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.
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Привітання з Днем ангела Тараса 2025: картинки, проза й вірші
З Днем ангела Тараса! У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя буде як мудра настанова, а кожен випробування – можливість зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху.
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Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі й прекрасні
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю з Днем ангела Тараса! Нехай цей день принесе усмішку на твоє обличчя, радість у серце і спокій у життя. Бажаю міцного здоров'я, щастя і вдачі у всіх справах. Нехай кожен день буде святом добра та любові!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Тараса,
Прийми привітання!
Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24
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З Днем ангела Тараса! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення всіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!
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З Днем ангела Тараса! Щиро бажаю море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя приносить лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіляких негараздів. Нехай життя буде наповнене коханням і здоров'ям, а твоя душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,
Що в Тараса іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24
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Твоє ім'я Тарас – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!