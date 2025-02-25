Це ім'я походить з Давньої Греції та означає "бунтівник". У давнину так називали козаків-ватажків або мрійливих співаків. Представники цього імені відрізняються вольовим характером, тому завжди досягають поставлених цілей. Такі чоловіки – доволі цілеспрямовані та наполегливі, тому легко працюють у команді та точно знають, чого хочуть від життя, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Найтепліші привітання з Днем ангела Тараса 2025: гарні слова у прозі й віршах

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Тараса. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Тараса 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Тараса

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Тараси святкували іменини 10 березня, а зараз їх мають – 25 лютого.