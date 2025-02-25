По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления в картинках, стихах и прозе. Сохраните их себе и отправьте друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.
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Поздравления с Днем ангела Тараса 2025: картинки, проза и стихи
С Днем ангела Тараса! В этот особенный день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть каждый момент жизни будет как мудрое наставление, а каждое испытание – возможность вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху.
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Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі й прекрасні
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
Поздравления с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю с Днем ангела Тараса! Пусть этот день принесет улыбку на твое лицо, радость в сердце и спокойствие в жизнь. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи во всех делах. Пусть каждый день будет праздником добра и любви!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Тараса,
Прийми привітання!
Поздравления с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24
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С Днем ангела Тараса! Желаю тебе сегодня самых лучших подарков от судьбы: безграничной любви, множества счастливых моментов и исполнения всех желаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких бед и направляя к счастью!
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С Днем ангела Тараса! Искренне желаю море позитива, счастья и радости! Пусть каждый момент жизни приносит только приятные впечатления, а ангелы-хранители всегда защищают от всяческих невзгод. Пусть жизнь будет наполнена любовью и здоровьем, а твоя душа всегда радуется вдохновению и теплу. Счастливого праздника!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,
Що в Тараса іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
Поздравление с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Твоє ім'я Тарас – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!