24 серпня відзначають важливе національне свято – День Незалежності України. З цієї нагоди наша редакція підготувала найщиріші привітання, які ви можете надіслати своїм рідним.
LifeStyle24 зібрав святкові картинки та чарівні слова у прозі й віршах, які обов'язково подарують позитивні емоції вашим близьким і друзям. Зберігайте собі ці привітання з Днем Незалежності України та привітайте найрідніших зі святом.
Як привітати з Днем Незалежності України 2025: картинки, проза й вірші
З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України – країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!
З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!
Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
Зі святом Незалежності! Бажаю кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній квітучій Україні!
З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити й діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині й країні! Будьте незалежній вільні у всіх своїх проявах!
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
З вільним козацьким вітром летить!
Вітаю з Днем Незалежності України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свій рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй.
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!