24 августа отмечают важный национальный праздник – День Независимости Украины. По этому случаю наша редакция подготовила искренние поздравления, которые вы можете отправить своим родным.

LifeStyle24 собрал праздничные картинки и волшебные слова в прозе и стихах, которые обязательно подарят положительные эмоции вашим близким и друзьям. Сохраняйте себе эти поздравления с Днем Независимости Украины и поздравьте самых родных с праздником.

Как поздравить с Днем Независимости Украины 2025: картинки, проза и стихи

С Днем Независимости! Пусть в темные часы вражеского жестокого нашествия в сердце ярко горит шевченковский огонь любви к родной Украине – страны гор и степей, быстрых рек и золотых полей, зеленых лесов и глубоких морей, отважных и гордых, достойных и любящих людей. С праздником!

***

С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неисчерпаемой энергией и несокрушимым убеждением, что Украина превыше всего!

Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж LifeStyle24

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж LifeStyle24

***

С праздником Независимости! Желаю каждой украинской семье мирного неба, непоколебимой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной цветущей Украине!

***

С Днем Независимости Украины! Пусть свобода мыслить и действовать будет вашим преимуществом. Желаю чувствовать ее в работе, в отношениях и в жизни. Процветания вам, вашей семье и стране! Будьте независимой свободны во всех своих проявлениях!

Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж LifeStyle24

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

З вільним козацьким вітром летить!

***

Вітаю з Днем Незалежності України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй.

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!