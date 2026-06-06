Найщиріші привітання з Днем журналіста в Україні 2026: теплі слова у прозі й віршах
6 червня в Україні щороку відзначають День журналіста. Це професійне свято об'єднує репортерів, теле– і радіоведучих, редакторів, операторів, кореспондентів і всіх тих, хто причетний до світу медіа.
З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував красиві привітання з Днем журналіста в картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям, колегам, знайомим, рідним і близьким, які працюють у сфері журналістики.
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Привітання з Днем журналіста 2026: картинки, проза й вірші
Там, де новина, першими бувайте,
І "гаряче" хапайте в об'єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
***
Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.
***
Нехай кожна новина дається легко, а правильні слова підбираються самі собою. Нехай читачі ніколи не залишаються байдужими. Нехай ваше видання процвітає, а новини будуть винятково цікавими та позитивними. З Днем журналіста України!
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З Днем журналіста! Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров'я!
***
Нових вам злетів! У добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
***
Добра шановні вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь вас.
Не рядові. Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка вам, четверта владо,
За ваші помисли й діла,
Вітаю вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!".
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З Днем журналіста! Бажаю невдовзі написати про закінчення війни та перемогу України! Натхнення, гідної зарплати, добрих новин та миру!
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов'язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.