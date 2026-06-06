З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував красиві привітання з Днем журналіста в картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм друзям, колегам, знайомим, рідним і близьким, які працюють у сфері журналістики.

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Привітання з Днем журналіста 2026: картинки, проза й вірші

Там, де новина, першими бувайте,

І "гаряче" хапайте в об'єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.

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Привітання з Днем журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу

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Нехай кожна новина дається легко, а правильні слова підбираються самі собою. Нехай читачі ніколи не залишаються байдужими. Нехай ваше видання процвітає, а новини будуть винятково цікавими та позитивними. З Днем журналіста України!

***

З Днем журналіста! Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя та здоров'я!

Привітання з Днем журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Нових вам злетів! У добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Добра шановні вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь вас.

Не рядові. Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка вам, четверта владо,

За ваші помисли й діла,

Вітаю вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!".

Привітання з Днем журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем журналіста! Бажаю невдовзі написати про закінчення війни та перемогу України! Натхнення, гідної зарплати, добрих новин та миру!

***

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов'язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.