У часи війни у цей день важливо подякувати кожному медійнику за сміливість, чесність та невтомну працю. З нагоди свята редакція 24 Каналу підготувала найкращі привітання у картинках і листівках, якими ви можете потішити знайомих журналістів. Збережіть собі ці яскраві побажання заздалегідь, щоб пізніше не витрачати на це час. Надішліть їх своїм рідним, друзям, знайомим, колегам, та побажайте їм якнайшвидшої перемоги і тільки хороших новин.

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Привітання з Днем журналіста України 2026: картинки й листівки

Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу

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До речі, наша редакція також підготувала гарні привітання з Днем журналіста у прозі й віршах. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем журналіста в Україні 2026 / Колаж 24 Каналу