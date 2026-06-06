Во времена войны в этот день важно поблагодарить каждого медийщика за смелость, честность и неутомимый труд. По случаю праздника редакция 24 Канала подготовила лучшие поздравления в картинках и открытках, которыми вы можете порадовать знакомых журналистов. Сохраните себе эти яркие пожелания заранее, чтобы позже не тратить на это время. Отправьте их своим родным, друзьям, знакомым, коллегам, и пожелайте им скорейшей победы и только хороших новостей.

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Поздравления с Днем журналиста Украины 2026: картинки и открытки

Поздравления с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала

Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала

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Кстати, наша редакция также подготовила хорошие поздравления с Днем журналиста в прозе и стихах. Читайте больше – в нашем материале.

Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала Поздравление с Днем журналиста в Украине 2026 / Коллаж 24 Канала