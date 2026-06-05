Найти баланс между оригинальностью и искренностью бывает непросто, ведь хочется сказать что-то действительно особенное. 24 Канал подготовил подборку красивых и современных поздравлений в прозе. Здесь вы найдете идеальные слова для мамы, сестры, любимой, подруги или коллеги.

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Поздравления с днем рождения женщине: как поздравить своими словами?

Поздравляю с днем рождения! Желаю мира, счастья, прекрасного настроения. Желаю оставаться непревзойденным человеком. Желаю долгой интересной жизни. Желаю смелости в своих стремлениях. Желаю успеха во всех делах. Желаю искренней любви, душевного спокойствия, крепких сил, гармонии и здоровья.

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Желаю, чтобы все в жизни складывалось так, как сердце мечтает! Поздравляю с днем рождения! Желаю отличного самочувствия, отличного настроения, постоянного счастья, яркого мира вокруг и множество возможностей для успеха в нем!

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Хочу поздравить с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, радости, удачи, счастья. Чтобы всегда улыбалась удача и осуществлялись все желания. Изобилия, путешествий и всегда правильных людей рядом. Чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица и делала всех счастливее.

Поздравления с днем рождения женщине / Коллаж 24 Канала

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С днем рождения поздравляю тебя от всего сердца! Пусть каждый день твоей жизни будет полон радостью и счастьем, звонким смехом и яркими красками! Пусть мир вокруг улыбается тебе, а судьба дарит удивительные сюрпризы. И пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно сбывается!

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Поздравляю! Желаю безграничной радости и вдохновения, душевного тепла, крепкого здоровья, безумной любви, больших успехов, значительных достижений и свершений, интересных идей и перспектив! Пусть жизнь дарит множество путешествий и приключений, яркие эмоции и ощущения!

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Поздравляю с рождением днем рождения! Желаю счастья, радости, цветущего здоровья, искренних друзей, веселых праздников и приятных событий! Пусть каждый день несет радость, мир и согласие! Пусть везет в рабочей сфере и в личной жизни!

Поздравления с днем рождения женщине / Коллаж 24 Канала

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В этот очень волшебный день я хочу поздравить тебя с днем рождения! От всего сердца хочу пожелать тебе счастья, здоровья, отличного настроения, благополучие, уюта, тепла и достатка. Чтобы у тебя было все, всегда и своевременно! С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения и желаю тебе всего самого лучшего и удивительного! Пусть в твоей жизни будет много ярких красок, пусть количество эмоций будет бесконечное, и пусть твое счастье всегда будет рядом с тобой. Желаю тебе любви и понимания со стороны других, желаю вдохновения во всего-всего наилучшего.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.