24 Канал подготовил подборку ярких поздравлений с днем рождения дочери. Выбирайте вариант, который отзывается именно вам, и отправляйте своему родному человеку.

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Поздравления с днем рождения для дочери: картинки, проза и стихи

Родная наша, дорогая, лучшая в мире доченька – наше ясное солнышко! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем быть всегда добрым, отзывчивым, щедрым человеком! Чувствовать себя очень счастливой и здоровой! Люби, наша родная, и пусть тебя любит тот единственный, который Богом предназначен для тебя! Пусть будут радость и улыбки, творческое вдохновение и большие успехи, плодотворные будни и веселые праздники! Пусть никогда ты не будешь одинока, а всегда рядом будет любимый, верные друзья и родные люди! Красоты тебе и молодости!

***

Самую лучшую, самую родную, прекрасную доченьку поздравляю с днем рождения. Будь всегда счастлива, веселая и беззаботная. Я благодарю тебя, что ты у меня такая умная, вежливая и послушная. Ты настоящая награда, которую сам Бог подарил мне. Люблю тебя и обещаю всегда тебя оберегать от зла, слышать и понимать во всех жизненных ситуациях.

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Поздравление с днем рождения дочке / Коллаж 24 Канала

***

Моя квітка, моя доля,

Моя радість, моя доня,

Моя пташечка, мій цвіт,

Ти для мене − цілий світ.

З днем народження, маленька,

Сонечко моє рідненьке!

Будь здорова і щаслива,

Добра, лагідна, красива.

Чуйне серце, доню, май,

Про батьків не забувай.

Хай життя тебе жаліє,

І збуваються всі мрії.

***

З днем народження, донечко люба!

Хай кожен день твій радісним буде,

Яскравим і неповторним завжди,

Щоб своїх цілей ти змогла досягти.

Щоб доля тобі завжди усміхалась,

Щоб люди привітні і добрі траплялись.

Хай Бог береже тебе, мила моя,

І буде щасливим твоє життя!

Поздравление с днем рождения дочери / Коллаж 24 Канала

***

Дорогая моя доченька, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твой очередной день рождения судьба будет благосклонна к тебе и подарит тебе все то, чего ты хочешь. Осуществляй свои мечты и оставайся всегда такой очаровательной, как сейчас.

***

Дорогая доченька, с днем рождения! Желаю тебе всегда быть самой счастливой, самой талантливой, самой смелой. Пусть желания осуществляются. Пусть замечательные идеи превращаются в успех. Желаю тебе, моя девочка, здоровья, уверенности, красоты и искренней любви. Желаю ежедневной радости. Желаю прекрасных событий в жизни. И на всякий случай пожелаю тебе везения. Пусть случаются чудеса. Пусть твое сердечко никогда не теряет вдохновения.

Поздравление с днем рождения дочери / Коллаж 24 Канала

***

Вітаємо, донечко наша,

З теплом та від душі!

Найголовніше – будь здорова,

Везуча й щаслива у житті.

Мети своєї досягни,

Радій, веселися, живи.

Смуток від себе відганяй,

Непотрібних людей не тримай.

Жіночого щастя тобі,

Щоб ніколи не була на самоті.

Вершин і легкості у всьому,

Кохання щирого і неземного,

Долі легкої, друзів вірних,

Лиш справжніх та надійних.

***

Донечка рідна, тебе я вітаю,

І найсвітлішого в долі бажаю!

Вірних доріг та досягнень великих,

Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,

Щастя міцного та доброго слова.

Рідних людей, кращих друзів навколо,

Завжди приємного рідного кола!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.